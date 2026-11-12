SILENT PLANET signe chez Pure Noise Records et annonce son nouvel album « Infinite Sleep »

SILENT PLANET ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec la signature d’un contrat chez Pure Noise Records. Pour marquer cette arrivée sur le label, le groupe américain de metalcore progressif annonce également son sixième album studio, « Infinite Sleep », attendu le 29 janvier 2027, et dévoile un premier extrait intitulé « fangs!! », avec la participation de Jacob Charlton (THORNHILL).

Ce nouvel album sera le premier depuis « SUPERBLOOM », paru en 2023, et s’annonce comme le projet le plus ambitieux du quatuor californien. Composé de 14 titres, « Infinite Sleep » développe un concept autour de la technologie et de ses conséquences sur l’humanité. Une réflexion sombre sur notre dépendance aux outils que nous avons créés et sur le risque de voir ces derniers précipiter notre propre destruction.

Avec « fangs!! », SILENT PLANET donne un premier aperçu de cette thématique. Le titre accueille Jacob Charlton, chanteur de THORNHILL, pour une collaboration qui accompagne l’univers particulièrement sombre du morceau.

Garrett Russell, chanteur du groupe, explique que le texte s’inspire notamment d’un rêve récurrent dans lequel il se retrouve sur le toit d’un gratte-ciel face à une inconnue sur le point de sauter dans le vide. Au fil du temps, ce rêve a évolué, intégrant notamment l’image d’une bombe nucléaire tombant sur une ville. Une vision qui a pris une dimension supplémentaire lors de l’écriture de l’album, alors que la guerre éclatait au début de l’année.

Pour le frontman, cette image illustre une humanité qui semble construire elle-même les conditions de sa disparition, tout en restant profondément dépendante de la technologie et de ses propres mécanismes de destruction.

Musicalement, « Infinite Sleep » entend réunir les différentes facettes de SILENT PLANET. Le groupe a notamment retrouvé Spencer Keene, guitariste originel et collaborateur créatif des deux premiers albums, qui revient comme auteur et producteur. Dan Braunstein (SPIRITBOX, DAYSEEKER, ERRA) a également participé à la production, tandis que Sam Bassal (OCEAN GROVE) s’est chargé du mixage.

Le résultat devrait naviguer entre metalcore moderne particulièrement lourd, influences industrielles, passages atmosphériques et compositions plus mélodiques. Une diversité que le groupe considère comme essentielle à son identité.

Formé en 2009 en Californie, SILENT PLANET s’est progressivement imposé comme l’une des formations singulières de la scène metalcore américaine. Après « The Night God Slept » (2014), « Everything Was Sound » (2016), « When The End Began » (2018) et « SUPERBLOOM » (2023), le groupe poursuit son évolution avec un disque qui semble vouloir approfondir encore davantage son approche conceptuelle et musicale.

À noter également que SILENT PLANET retrouvera les scènes européennes en janvier 2027 aux côtés de RESOLVE. Cette tournée passera par dix villes françaises, dont Reims, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Toulouse, Nantes et Paris.

« Infinite Sleep » sera disponible le 29 janvier 2027 chez Pure Noise Records. Les précommandes sont ouvertes.

SILENT PLANET en concert en France avec RESOLVE :

20 janvier 2027 – Reims, La Cartonnerie

21 janvier 2027 – Strasbourg, La Laiterie

22 janvier 2027 – Villeurbanne, Le Transbordeur

23 janvier 2027 – Montpellier, Rockstore

24 janvier 2027 – Limoges, Centre Culturel John Lennon

26 janvier 2027 – Toulouse, Le Metronum

27 janvier 2027 – Cenon, Le Rocher de Palmer

28 janvier 2027 – Nantes, Warehouse

29 janvier 2027 – Wasquehal, THE BLACK LAB

30 janvier 2027 – Paris, La Cigale