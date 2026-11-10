WAKE THE DEAD célèbre Marseille avec « Marseille City », accompagné de Florent Salfati (LANDMVRKS)

Un an après la sortie de The Great Disappointment, WAKE THE DEAD revient avec un nouveau clip pour « Marseille City », cinquième morceau extrait de l’album. Une vidéo qui prend des allures de déclaration d’amour à la cité phocéenne, avec du graff, des décors urbains et une bonne dose de hardcore.

Pour l’occasion, le groupe marseillais s’est offert un invité de choix en la personne de Florent Salfati, chanteur de LANDMVRKS, autre figure incontournable de la scène metalcore marseillaise. Une collaboration qui donne encore un peu plus de relief à ce titre dédié à leur ville.

Filmée dans différents recoins de Marseille, la vidéo plonge dans l’identité urbaine de la cité, entre murs couverts de graffitis et paysages familiers. Une mise en images qui colle parfaitement à l’énergie du morceau et à l’attachement du groupe à ses racines.

Après un passage remarqué au Hellfest et près de 40 dates à travers l’Europe, WAKE THE DEAD termine ainsi son année 2026 avec une sortie qui ne manque pas de caractère. Paru chez Useless Pride Records, The Great Disappointment continue de vivre à travers ce cinquième extrait, confirmant que le groupe n’a visiblement pas l’intention de lever le pied.

Avec « Marseille City », WAKE THE DEAD ne se contente pas de sortir un nouveau clip : le groupe revendique haut et fort ses couleurs et rend hommage à la ville qui l’a vu grandir.