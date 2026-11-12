DRAGONFORCE dévoile « Neverending Nightmare », nouveau single avec Alissa White-Gluz, et annonce son dixième album

DRAGONFORCE entre dans une nouvelle ère. Le groupe britannique de power metal extrême vient d’annoncer la sortie de son dixième album studio, éponyme, prévue le 19 mars 2027 chez Napalm Records. Il dévoile à cette occasion « Neverending Nightmare », deuxième single de ce nouvel opus et nouvelle illustration de la formation désormais menée par deux chanteurs : Alissa White-Gluz et Alessio Garavello.

Après l’arrivée d’Alissa White-Gluz au printemps dernier, DRAGONFORCE fait évoluer son identité vocale sans renoncer à ce qui a construit sa réputation : des compositions ultra-rapides, des mélodies accrocheuses et une virtuosité instrumentale particulièrement exigeante.

Long de plus de six minutes, « Neverending Nightmare » s’ouvre sur la voix claire et envoûtante d’Alissa avant de laisser place à une déferlante de riffs et de rythmiques effrénées. Le titre multiplie les contrastes entre passages puissants, interventions vocales et longues envolées instrumentales. Les guitares de Herman Li et Sam Totman occupent naturellement une place centrale, avec une succession de solos qui mettent en évidence leur complémentarité.

L’association des voix d’Alissa White-Gluz et d’Alessio Garavello constitue l’autre élément marquant de ce nouveau titre. Les registres clairs et plus agressifs de la chanteuse et du chanteur apportent une dimension supplémentaire aux compositions du groupe. Une nouvelle dynamique que DRAGONFORCE entend pleinement exploiter sur son prochain album.

Ce nouveau single fait suite à « Hunger Of The Beast », premier aperçu de cette nouvelle formation. Avec ces deux extraits, le groupe semble vouloir renouer avec l’énergie brute et l’intensité de ses premiers albums, tout en intégrant les possibilités offertes par sa nouvelle configuration vocale.

La production de ce dixième album a été confiée à Jens Bogren, qui s’est également chargé de l’enregistrement, du mixage et du mastering. Pour Herman Li, ce nouveau disque représente une étape importante dans la carrière du groupe, sans pour autant modifier sa philosophie de création. Le guitariste explique que DRAGONFORCE continue d’aborder chaque album avec la même envie de repousser ses limites musicales, sans chercher à répondre aux attentes commerciales.

Alissa White-Gluz se montre également enthousiaste concernant cette collaboration. Elle évoque le plaisir de travailler avec des musiciens de cette envergure et souligne le caractère rafraîchissant de cette combinaison entre vitesse et férocité. Elle se réjouit déjà de pouvoir défendre ces nouveaux titres sur scène.

Après plus de vingt ans de carrière, DRAGONFORCE ouvre donc un nouveau chapitre avec un album qui réunira son ADN power metal mélodique, sa vitesse caractéristique et une nouvelle dimension vocale.

« Neverending Nightmare » est disponible dès maintenant avec son clip officiel. Le dixième album de DRAGONFORCE paraîtra le 19 mars 2027 via Napalm Records. Les précommandes sont ouvertes.

DRAGONFORCE en concert en France :

9 avril 2027 – Paris, Bataclan

13 avril 2027 – Lyon, Transbordeur

Avec VISIONS OF ATLANTIS et WINGS OF STEEL.