FEAR FACTORY annonce son nouvel album « Roboticist » pour avril 2027 et dévoile le clip de « Detonizer »

FEAR FACTORY ouvrira un nouveau chapitre de son histoire industrielle avec « Roboticist », son onzième album studio, attendu le 9 avril 2027 chez Nuclear Blast Records. Pour accompagner cette annonce, les pionniers de l’industrial metal viennent également de dévoiler le clip de « Detonizer », premier aperçu de cette nouvelle production.

Avec « Roboticist », FEAR FACTORY poursuit son exploration d’un univers dystopique où l’humanité se confronte à sa propre évolution technologique. Entre riffs écrasants, agressivité mécanique et atmosphères cybernétiques, le groupe développe une vision sombre d’un futur dans lequel les frontières entre l’homme et la machine, la vie et la mort, le contrôle et la rébellion deviennent de plus en plus floues.

Présenté comme la bande-son de l’émergence d’une nouvelle espèce, ce nouvel album s’inscrit dans la continuité de l’identité musicale du groupe : un metal industriel puissant, froid et implacable, porté par une mécanique sonore aussi précise que destructrice.

Premier extrait de « Roboticist », « Detonizer » donne déjà le ton. Porté par une déferlante de riffs et une énergie particulièrement agressive, le titre évoque une machine lancée à pleine puissance, impossible à arrêter. Son clip officiel accompagne cette nouvelle offensive cybernétique et permet de découvrir les premières images de cette nouvelle ère pour FEAR FACTORY.

Après plus de trois décennies à façonner les contours du metal industriel, le groupe entend donc poursuivre sa vision futuriste avec ce onzième album, dont « Detonizer » constitue une première mise en bouche.