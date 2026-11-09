POWERWOLF annonce son retour à Paris en 2027 avec APOCALYPTICA et MAJESTICA

POWERWOLF fera son grand retour sur les scènes européennes à l’automne 2027 avec sa nouvelle tournée mondiale baptisée Moral & Madness. Le groupe allemand donne rendez-vous à ses fans français le 5 novembre 2027 à l’Accor Arena de Paris, pour une soirée qui s’annonce particulièrement spectaculaire. Au programme : une nouvelle production scénique d’envergure, la promesse d’un nouvel album et deux invités de choix, APOCALYPTICA et MAJESTICA.

La meute ne compte visiblement pas faire les choses à moitié pour cette nouvelle tournée. Falk Maria Schlegel, claviériste et figure incontournable de POWERWOLF, annonce une production entièrement renouvelée, avec l’ambition de proposer le spectacle ultime du groupe.

« Nous sommes incroyablement impatients de reprendre la route à l’automne 2027 et de vous offrir le spectacle POWERWOLF ultime ! Nous arriverons avec une toute nouvelle production grandiose, et croyez-moi, ça va être énorme », explique-t-il, avant d’évoquer le plaisir de retrouver le public et de partager à nouveau cette énergie si particulière qui caractérise les concerts du groupe.

Cette tournée Moral & Madness sera également l’occasion de découvrir de nouveaux morceaux, POWERWOLF ayant annoncé la préparation d’un nouvel album. De quoi donner une dimension supplémentaire à ces retrouvailles avec le public, après le succès des précédentes productions scéniques du groupe.

Pour accompagner POWERWOLF, deux formations viendront compléter l’affiche. Les Finlandais d’APOCALYPTICA, véritables références du cello metal, seront présents en tant qu’invités spéciaux. Leur approche singulière du metal, portée par leurs violoncelles, devrait apporter une couleur particulière à cette soirée. En ouverture, les Suédois de MAJESTICA, emmenés notamment par Tommy Johansson, ancien guitariste de SABATON, auront la responsabilité de lancer les festivités avec leur heavy metal mélodique.

Une affiche particulièrement alléchante pour les amateurs de heavy metal, qui pourront retrouver trois formations aux univers complémentaires sur la scène de l’Accor Arena.

La billetterie sera accessible en deux temps : une prévente sera organisée sur GDP.fr le 12 novembre à 11h, avant l’ouverture générale des ventes le 13 novembre à 11h, sur GDP.fr et dans les points de vente habituels.

La bande-annonce de la tournée Moral & Madness est disponible sur moralandmadness.com.

POWERWOLF – Moral & Madness World Tour 2027

Date : 5 novembre 2027

Salle : Accor Arena, Paris

Invités spéciaux : APOCALYPTICA

Première partie : MAJESTICA

Prévente : 12 novembre 2026 à 11h sur GDP.fr : https://www.gdp.fr/fr/artistes/powerwolf

Mise en vente générale : 13 novembre 2026 à 11h