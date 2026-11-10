SABATON dévoile « Berserker », un nouveau titre inédit accompagné d’un clip avec Eric Roberts

Et si Eric Roberts devenait votre professeur d’histoire le temps d’un clip ? C’est l’expérience que propose aujourd’hui SABATON avec « Berserker », un nouveau morceau inédit accompagné d’une vidéo spectaculaire dans laquelle apparaît l’acteur américain, connu notamment pour ses rôles dans Runaway Train, The Dark Knight ou encore Babylon.

Actuellement en pleine tournée nord-américaine aux côtés de Pop Evil et Wings Of Steel, les maîtres suédois du heavy metal profitent de cette actualité pour annoncer la sortie de Legends (Deluxe), une édition enrichie de leur onzième album studio, initialement paru en octobre 2025. Attendue pour le 5 mars 2027 chez Better Noise Music, cette nouvelle version s’accompagnera de plusieurs titres inédits, dont ce fameux « Berserker ».

Avec ce nouveau morceau, SABATON replonge dans ses racines scandinaves et dans l’histoire des guerriers vikings. Porté par des riffs puissants, une rythmique massive et la voix caractéristique de Joakim Brodén, « Berserker » s’inscrit pleinement dans la tradition épique du groupe. Le titre évoque notamment la légende d’un guerrier nordique qui aurait, à lui seul, tenu tête à l’armée anglaise lors de la bataille de Stamford Bridge, le 25 septembre 1066.

Pour accompagner cette nouvelle composition, le groupe a imaginé un véritable mini-film animé mêlant histoire, légende et narration contemporaine. La présence d’Eric Roberts vient donner vie à cette leçon d’histoire peu ordinaire, dans une réalisation qui prolonge le goût de SABATON pour les productions visuelles ambitieuses.

Le bassiste Pär Sundström explique cette connexion particulière avec le sujet : « Berserker » est imprégnée d’influences scandinaves ; le thème des Vikings s’est donc imposé tout naturellement. Il est étroitement lié à nos propres racines et à notre histoire, ce qui confère à ce morceau une signification toute particulière pour nous.

Sorti en octobre 2025, Legends a déjà dépassé les 200 millions d’écoutes et marqué une nouvelle étape dans la carrière du groupe. Cette édition Deluxe proposera une version enrichie de l’album, avec notamment « Berserker », « Champion of Christ » et « To Glory », ainsi que plusieurs collaborations, dont « Templars » avec Pop Evil et « Crossing the Rubicon » avec Nothing More. Différents formats physiques seront disponibles, du CD Deluxe aux éditions double vinyle, en passant par un coffret spécial et plusieurs versions exclusives chez certains distributeurs.

Après avoir rempli l’Accor Arena de Paris et la LDLC Arena de Lyon en novembre 2025, SABATON retrouvera le public européen au printemps 2027. Deux dates françaises sont déjà annoncées : le 12 avril à Nantes et le 13 avril à Toulouse. De quoi retrouver sur scène les grandes fresques historiques et les hymnes heavy metal qui ont fait la réputation du groupe.

En attendant ces retrouvailles, « Berserker » offre une nouvelle occasion de réviser l’histoire à grand renfort de guitares saturées !