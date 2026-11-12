GOROD annonce sa tournée européenne « 20 Years Of Torment » avec REVOCATION, DEFEATED SANITY et CARNOSUS

Après avoir partagé l’affiche avec ALLEGAEON cet automne, GOROD reprendra la route au printemps 2027 pour une nouvelle tournée européenne et britannique baptisée « 20 Years Of Torment ». Pour l’occasion, le groupe bordelais sera accompagné de REVOCATION, DEFEATED SANITY et CARNOSUS.

Cette tournée fera notamment deux escales en France : le 25 avril 2027 à La Rayonne, à Lyon, puis le 29 avril à La Machine du Moulin Rouge, à Paris. Au total, 26 concerts sont prévus dans 13 pays, du 9 avril au 8 mai.

Avec cette série de dates, GOROD entend poursuivre la promotion de son dernier album, The Ember Gone, paru chez Base Prod et Season of Mist et déjà salué par la presse spécialisée. Le groupe annonce également une nouvelle production scénique et une setlist mêlant titres récents, classiques de son répertoire et quelques surprises.

Le choix de REVOCATION en première partie de cette tournée possède une dimension particulière pour les musiciens. Dans leur annonce, ils rappellent qu’à l’époque de la sortie de Leading Vision, premier album de GOROD sous ce nom après l’abandon de GORGASM, le groupe américain Cryptic Warning devenait lui aussi REVOCATION. Depuis, les deux formations ont partagé plusieurs affiches en Europe et en Amérique du Nord. Malgré des évolutions musicales différentes, elles ont conservé un goût commun pour l’exploration musicale, le groove et la technicité.

Une affiche particulièrement prometteuse pour les amateurs de death metal technique, qui pourront retrouver quatre formations aux univers complémentaires sur une même scène.

GOROD – 20 YEARS OF TORMENT EU/UK TOUR 2027

09/04 – Wiesbaden, Allemagne – Schlachthof

10/04 – Dortmund, Allemagne – Junkyard

11/04 – Hambourg, Allemagne – Logo

12/04 – Göteborg, Suède – Monument

13/04 – Oslo, Norvège – John Dee

14/04 – Copenhague, Danemark – Vega

16/04 – Berlin, Allemagne – SO36

17/04 – Bielsko-Biała, Pologne – RudeBoy Club

18/04 – Prague, République tchèque – Futurum

19/04 – Nuremberg, Allemagne – Hirsch

20/04 – Vienne, Autriche – Arena

21/04 – Munich, Allemagne – Hansa 39

23/04 – Aarau, Suisse – Kiff

24/04 – Milan, Italie – Legend

25/04 – Lyon, France – La Rayonne

26/04 – Barcelone, Espagne – Wolf

27/04 – Madrid, Espagne – Revi Live

29/04 – Paris, France – La Machine du Moulin Rouge

30/04 – Hasselt, Belgique – Boostraat

01/05 – Amsterdam, Pays-Bas – Melkweg

03/05 – Londres, Royaume-Uni – Underworld

04/05 – Glasgow, Royaume-Uni – Slay

05/05 – Dublin, Irlande – Academy

06/05 – Manchester, Royaume-Uni – Rebellion

07/05 – Nottingham, Royaume-Uni – Rescue Rooms

08/05 – Bristol, Royaume-Uni – The Fleece