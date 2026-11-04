Le RAGEFEST dévoile son affiche 2027 avec Tagada Jones, Ultra Vomit et Resolve

Nouveau nom, même esprit festif et toujours cette furieuse envie de faire trembler Fontenay-le-Comte. Après dix ans d’existence sous le nom « On n’a plus 20 ans », le festival devient le RAGEFEST et prépare sa première édition sous cette nouvelle identité, les 26 et 27 mars 2027. Pour marquer le coup, Tagada Jones, à l’origine de l’événement, s’entoure d’une affiche particulièrement éclectique, entre metal, punk, hardcore et rock festif.

Le changement de nom marque une nouvelle étape pour le rendez-vous vendéen. Les anniversaires qui avaient accompagné ses premières années sont désormais derrière lui, mais l’ambition reste intacte : proposer deux jours de concerts placés sous le signe du partage, de l’énergie et de la fête. Pour cette première édition du RAGEFEST, neuf groupes rejoignent Tagada Jones, avec Ultra Vomit, Resolve, Crisix, La P’tite Fumée, Cachemire, Celkilt, Revnoir, Strollad et Spleen.

Le vendredi 26 mars fera notamment la part belle aux sonorités modernes et aux déferlantes metal. Après une tournée des Zéniths triomphale, Ultra Vomit viendra déployer son mélange imparable de puissance metal et d’humour absurde. Les Nantais partageront l’affiche avec Resolve, devenu une valeur sûre de la scène moderne grâce à ses albums « Between Me And The Machine » (2021) et « Human » (2023), ainsi qu’à ses passages aux côtés d’Architects, While She Sleeps ou ERRA.

Les amateurs de thrash ne seront pas en reste avec Crisix. Tout droit venu d’Igualada, en Espagne, le groupe compte bien transformer le site en terrain de jeu pour moshs et circle-pits, en mariant ses influences thrash américaines à une approche plus contemporaine. En pleine ascension, Revnoir sera également de la partie. Révélation de l’année aux Foudres 2025 et passé par la MainStage du Hellfest, le groupe prépare la sortie de son premier album, « Sometimes I Feel You, Sometimes I Don’t », annoncée pour le 27 novembre chez Arising Empire. Enfin, Spleen viendra apporter sa dose de nu metalcore, entre noirceur, rage et catharsis.

Le samedi 27 mars, Tagada Jones sera au centre des festivités. Le groupe breton y célébrera « À Fleur de Peau », dans la continuité d’un parcours de trois décennies marqué par un rock engagé, à la croisée du punk, du metal et du hardcore. Refrains fédérateurs et textes acérés devraient naturellement trouver leur place dans un rendez-vous qui revendique autant la confrontation musicale que l’esprit de communion.

La P’tite Fumée viendra bousculer les codes avec son mélange de rythmiques incisives, de mélodies envoûtantes, de flows tranchants et d’instruments atypiques, dans un show organique et incandescent. Les Nantais de Cachemire poursuivront, eux, leur travail de dépoussiérage du rock français. Depuis leurs débuts, ils défendent une approche frontale et décomplexée du genre, sans renoncer au français.

L’ambiance prendra également des accents celtiques avec Celkilt, dont le rock festif et l’autodérision ont fait une valeur sûre de la scène depuis 2011 et plus de 400 prestations. Strollad complétera cette journée avec son ska alternatif énergique. Depuis 1998, les huit musiciens bretons fédèrent autour d’un cocktail de rock, de sonorités celtiques, d’accordéon, de bombarde et de guitare.

Avec cette affiche, le RAGEFEST entend bien prouver que son changement d’identité n’a rien d’un changement de cap. Deux jours, onze groupes et une même promesse : faire vivre le rock dans toute sa diversité, sans perdre cette envie de fête qui a façonné l’histoire du festival.

RAGEFEST 2027

26 et 27 mars 2027

Fontenay-le-Comte