Resolve dévoile « Mind Awake, Body Asleep » et annonce une tournée française en janvier 2027

Le groupe lyonnais Resolve poursuit la promotion de son prochain album avec « Mind Awake, Body Asleep », un troisième extrait de Spread My Ashes Into Space, attendu le 15 janvier 2027 chez Arising Empire. Un nouveau single accompagné d’un clip qui plonge dans une expérience aussi troublante qu’oppressante : la paralysie du sommeil. Le quatuor en profitera pour retrouver les scènes françaises à l’occasion d’une tournée de dix dates en janvier, qui s’achèvera le 30 janvier à La Cigale, à Paris.

Après « Spread My Ashes Into Space » et « Godtier », Resolve dévoile une nouvelle facette de son prochain disque. Avec « Mind Awake, Body Asleep », le groupe s’attaque à un phénomène particulièrement angoissant, celui de la paralysie du sommeil. Une expérience au cours de laquelle la conscience reste éveillée alors que le corps demeure totalement immobilisé, laissant place à des sensations de présence et à des visions qui brouillent la frontière entre cauchemar et réalité.

Anthony Diliberto, chanteur du groupe, explique que ce morceau trouve son origine dans ses propres expériences, qui perturbent son sommeil depuis plusieurs années. Des épisodes parfois particulièrement intenses, accompagnés d’une forme de paranoïa et d’une difficulté à distinguer ce qui relève du rêve ou de la réalité. Le texte évoque également les anciennes interprétations de ce phénomène, à une époque où ses mécanismes médicaux n’étaient pas encore compris.

Musicalement, Resolve traduit cette sensation d’enfermement à travers des atmosphères hantées, des riffs massifs et des mélodies amples. Le morceau gagne progressivement en intensité, à l’image de ces épisodes durant lesquels l’esprit semble prisonnier de son propre corps. Son titre fait également référence à la série Mr. Robot, et plus précisément à la seconde personnalité d’Elliot qui prend le dessus pendant la nuit.

« Mind Awake, Body Asleep » s’inscrit dans la continuité de Spread My Ashes Into Space, un album de dix titres écrit, produit et enregistré par le groupe, avant d’être mixé et masterisé par Sam Bassal. À travers ce nouveau disque, Resolve développe un univers où se croisent riffs incisifs, nappes électroniques et influences multiples, avec une dimension à la fois introspective et tournée vers l’immensité spatiale.

Anthony Diliberto présente cet album comme une forme de manifeste personnel, né d’un sentiment de décalage avec une société où les apparences et les chiffres semblent parfois prendre le pas sur l’authenticité. Les différents morceaux constituent autant d’étapes d’un voyage intérieur, abordant les blessures, les traumatismes et cette recherche d’un ailleurs où pourraient encore exister la beauté, l’amour et la poésie.

Depuis sa formation à Lyon en 2016, Resolve a progressivement dépassé les frontières de la scène française. Après avoir partagé l’affiche avec Architects, Every Time I Die, While She Sleeps, Underoath ou encore ERRA, le groupe s’est produit en Europe et aux États-Unis, notamment au Hellfest et au Resurrection Fest. Ses deux premiers albums, Between Me And The Machine (2021) et Human (2023), prolongé par une édition augmentée en 2024, lui ont permis de franchir le cap des dizaines de millions d’écoutes. Parmi ses titres les plus remarqués figure notamment « Older Days », enregistré avec Paleface Swiss et Ten56.

La sortie de Spread My Ashes Into Space est programmée pour le 15 janvier 2027 chez Arising Empire, avec dix titres au programme.

Resolve ne compte pas attendre longtemps avant de défendre ce nouveau chapitre sur scène. Le groupe partira pour une tournée française de dix dates du 20 au 30 janvier 2027, accompagné de Spleen et Silent Planet. Un parcours qui passera notamment par Reims, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille, avant une dernière étape parisienne à La Cigale le 30 janvier.

Un rendez-vous qui devrait permettre de découvrir en live les nouveaux morceaux d’un groupe qui s’est imposé, au fil des années, comme l’une des formations françaises de metalcore les plus exportées de sa génération.