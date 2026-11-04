Cult Of Luna dévoile « Sadness Will Reign », un nouveau single avec Joe Duplantier de Gojira

À quelques jours de la sortie de son nouvel album, Cult Of Luna partage un ultime extrait avec « Sadness Will Reign », un titre marqué par la participation de Joe Duplantier, chanteur et guitariste de Gojira. Une rencontre entre deux figures majeures du metal qui vient enrichir l’univers des pionniers suédois du post-metal.

Prévu le 6 novembre 2026 chez RED CRK, « In The Shadow Of Your Shadow » sera le dixième album de Cult Of Luna. Avec « Sadness Will Reign », le groupe livre le quatrième aperçu de ce nouveau chapitre discographique, qui s’annonce particulièrement sombre et ambitieux.

La voix de Joe Duplantier apporte une couleur singulière à ce morceau, où les univers des deux formations semblent naturellement se rejoindre. Pour Johannes Persson, chanteur et guitariste de Cult Of Luna, cette collaboration était une évidence artistique, comme il l’explique : « Ce que j’apprécie chez Joe, c’est son timbre si particulier. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles Gojira est devenu l’un des géants du metal. Sa voix a un caractère unique et se démarquerait même si on la plaçait aux côtés de celles d’une centaine ou d’un millier d’autres chanteurs. »

Avec ses 71 minutes réparties sur neuf titres, « In The Shadow Of Your Shadow » s’annonce comme l’un des disques les plus imposants de la discographie du groupe, mais également l’un des plus obscurs. Troisième album le plus long de sa carrière, il témoigne d’une formation qui continue de faire évoluer son approche du post-metal, entre passages bouleversants, atmosphères pesantes et diversité des compositions.

Coproduit par Daniel Berglund et mixé par Magnus Lindberg, le disque réserve également une autre collaboration notable avec David Eugene Edwards, artiste folk connu notamment pour ses travaux avec 16 Horsepower et Wovenhand, invité sur « One More Day ». Deux participations qui illustrent la volonté de Cult Of Luna d’élargir encore ses horizons sonores sans renier son identité.

L’album comprendra les titres « In The Shadow Of Your Shadow », « Sadness Will Reign », « Landby », « Breach », « The Rift », « A Way Back », « One More Day », « From Grey To Black » et « Burial ».

Pour défendre ce nouvel opus sur scène, les Suédois repartiront également sur les routes européennes, avec cinq dates françaises annoncées, dont un passage parisien au Trianon le 3 mars 2027.

Avec « Sadness Will Reign », Cult Of Luna livre ainsi une nouvelle pièce de son univers intense et habité, portée par une collaboration particulièrement attendue. Rendez-vous le 6 novembre pour découvrir l’intégralité d' »In The Shadow Of Your Shadow ».