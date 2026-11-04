Lucie Sue dévoile « City of Ghosts », un nouveau single hanté par l’esprit du rock’n’roll

Lucie Sue est de retour avec « City of Ghosts », un nouveau single dévoilé le 29 octobre, à découvrir dès maintenant en vidéo. Un titre explosif, inspiré par un lieu aussi mythique que singulier d’Édimbourg, qui ouvre un nouveau chapitre pour l’artiste française et donne un premier aperçu de son troisième album, attendu en 2028.

Avec deux albums à son actif, dont « Battlestation », paru en 2025, Lucie Sue poursuit son ascension sur les scènes rock françaises et européennes. Enfant de la génération MTV, nourrie aux groupes anglo-saxons des années 90, elle développe un univers de rock alternatif où guitares lourdes, mélodies magnétiques et énergie brute se conjuguent sans retenue.

De la MainStage 1 du Hellfest aux trois Zéniths partagés en première partie d’Ultra Vomit, en passant par les salles plus intimistes, Lucie Sue a su imposer sa présence scénique. Elle a également effectué une première tournée britannique à travers 13 villes. Une dynamique qui lui a valu d’être choisie par Steel Panther comme première partie principale de sa tournée européenne 2026. Outre-Atlantique, le média Blabbermouth saluait déjà son potentiel : « Retenez le nom de Lucie Sue, car il y a de fortes chances qu’elle devienne une grande star dans le monde du rock. »

Avec « City of Ghosts », l’artiste propose un morceau particulièrement énergique, pensé comme une ode à Édimbourg et plus précisément à The Bannerman’s, une taverne mythique de la ville écossaise. Au programme, un bourdon de cathédrale, des guitares heavy, un rythme cavaleresque et des chœurs glorieux, dans une déferlante de rock’n’roll viscéral, taillée pour les scènes surchauffées comme pour les ruelles sombres d’Écosse.

L’histoire du titre remonte à la tournée britannique de Lucie Sue, lorsqu’elle découvre The Bannerman’s. Âgé de 237 ans selon le communiqué, ce pub chargé d’histoire, fréquenté autrefois par des marins et des vauriens, l’a immédiatement marquée par son atmosphère hors du commun. Sols collants, murs couverts de stickers et de tags, mobilier marqué par le temps et appartement à l’étage transformé en véritable sanctuaire punk, où des générations de musiciens ont laissé leur empreinte, le lieu semble tout droit sorti d’un récit de fantômes.

Mais derrière son décor d’épouvante, c’est surtout l’énergie de cet endroit dédié à la musique live qui a inspiré la chanson. Comme l’explique Lucie Sue : « Entre courants d’air, souris mortes, meubles qui bougent, murs dévastés par les stickers et les tags, cette description a tout d’un véritable lieu d’épouvante, et pourtant, il en dégage une énergie unique et géniale. Celle de célébrer la musique. C’est ça qui m’a donné l’envie d’en faire une chanson. »

Avec « City of Ghosts », Lucie Sue transforme ainsi une rencontre insolite en un morceau fédérateur, brut et généreux, qui semble fait pour être repris en chœur en concert. Un nouveau single qui affirme sa personnalité et laisse entrevoir la direction de son prochain album, attendu en 2028.