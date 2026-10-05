Moonspell prend la route en 2027 avec le God Is A Vampire Tour
Après la sortie de Far From God en juillet dernier, Moonspell annonce une tournée européenne d’envergure pour le printemps 2027. Baptisée God Is A Vampire Tour, cette nouvelle tournée comptera pas moins de 40 concerts dans 19 pays et célébrera également les 35 ans de carrière du groupe portugais.
Décrit comme la tournée en tête d’affiche la plus ambitieuse de son histoire, le God Is A Vampire Tour débutera le 4 mars 2027 en Allemagne et emmènera Moonspell à travers une grande partie du continent. Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Espagne, Scandinavie, mais aussi Europe centrale et orientale seront au programme, avec notamment des passages en Roumanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Grèce, Serbie et Croatie.
Les fans français auront droit à trois rendez-vous. Moonspell se produira le 10 mars à Rennes, à L’Etage, puis le 11 mars à Toulouse, au Bascala. Le groupe fera ensuite escale à Paris le 16 mars à La Machine du Moulin Rouge. Une présence française particulièrement intéressante puisque ces trois dates s’inscrivent dans une tournée pensée comme une véritable célébration européenne des 35 ans du groupe.
Pour accompagner cette nouvelle série de concerts, Moonspell annonce une production scénique revue à la hausse, avec un nouveau design de scène, un important travail sur les lumières, des vidéos immersives et un dispositif sonore à la hauteur de l’événement. L’objectif est de donner vie sur scène à l’atmosphère sombre et théâtrale de Far From God, tout en revisitant les différentes époques de la carrière du groupe.
Moonspell ne sera par ailleurs pas seul sur la route. Deux formations ont été choisies pour compléter l’affiche : Iotunn, groupe de metal progressif originaire du Danemark et des Îles Féroé, ainsi que Todomal, formation espagnole évoluant dans un doom metal atmosphérique. Trois visions différentes du metal se retrouveront ainsi chaque soir sur les mêmes scènes européennes.
Sorti le 3 juillet 2026 via Napalm Records, Far From God marque une nouvelle étape dans la carrière de Moonspell. Après cinq années de recherche créative, de doutes et de remise en question, le groupe y revendique un retour à une forme de Gothic Metal sombre, romantique et dramatique, tout en conservant une production contemporaine. Produit par Jaime Gomez Arellano, connu notamment pour son travail avec Paradise Lost, Sólstafir ou Ghost, l’album revendique également un lien assumé avec les périodes les plus sombres de la discographie de Moonspell.
Avec God Is A Vampire Tour, Fernando Ribeiro et ses compagnons veulent désormais transformer cette nouvelle dynamique en expérience live. Une tournée qui doit autant célébrer 35 années d’existence que présenter le nouveau visage de Moonspell, avec une production spécialement conçue pour l’occasion.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles.
Moonspell – God Is A Vampire Tour 2027 :
04/03/2027 – Langen, Allemagne – Neue Stadthalle
05/03/2027 – Erfurt, Allemagne – Stadtgarten
06/03/2027 – Osnabrück, Allemagne – Hyde Park
07/03/2027 – Eindhoven, Pays-Bas – Effenaar
09/03/2027 – Londres, Royaume-Uni – The Dome
10/03/2027 – Rennes, France – L’Etage
11/03/2027 – Toulouse, France – Le Bascala
12/03/2027 – Madrid, Espagne – Shoko
13/03/2027 – Valencia, Espagne – Sala Repvblicca
14/03/2027 – Barcelona, Espagne – Razzmatazz 2
16/03/2027 – Paris, France – La Machine du Moulin Rouge
17/03/2027 – Pratteln, Suisse – Z7
18/03/2027 – Karlsruhe, Allemagne – Substage
19/03/2027 – Hannover, Allemagne – Capitol
20/03/2027 – Geiselwind, Allemagne – Music Hall
21/03/2027 – Berlin, Allemagne – Kesselhaus
23/03/2027 – Munich, Allemagne – Backstage Werk
24/03/2027 – Zagreb, Croatie – Boogaloo
25/03/2027 – Vienna, Autriche – Simm City
26/03/2027 – Cluj-Napoca, Roumanie – Form Space
27/03/2027 – Bucharest, Roumanie – Quantic Club
28/03/2027 – Sofia, Bulgarie – Joy Station
30/03/2027 – Thessalonique, Grèce – Principal Club
31/03/2027 – Athens, Grèce – Gagarin 205
01/04/2027 – Skopje, Macédoine du Nord – MKC
02/04/2027 – Belgrade, Serbie – Zappa
03/04/2027 – Budapest, Hongrie – Barba Negra
04/04/2027 – Katowice, Pologne – P23
06/04/2027 – Gdansk, Pologne – B90
07/04/2027 – Warsaw, Pologne – Progresja
08/04/2027 – Wroclaw, Pologne – Zaklete Rewiry
09/04/2027 – Zlin, République tchèque – Masters of Rock Cafe
10/04/2027 – Leipzig, Allemagne – Hellraiser
11/04/2027 – Copenhagen, Danemark – Amager Bio
13/04/2027 – Stockholm, Suède – Kulturhuset Stadsteatern
14/04/2027 – Oslo, Norvège – Vulkan Arena
15/04/2027 – Gothenburg, Suède – Filmstudion
16/04/2027 – Hamburg, Allemagne – Gruenspan
17/04/2027 – Cologne, Allemagne – Carlswerk Victoria
18/04/2027 – Haarlem, Pays-Bas – Patronaat