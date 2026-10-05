Moonspell prend la route en 2027 avec le God Is A Vampire Tour

Après la sortie de Far From God en juillet dernier, Moonspell annonce une tournée européenne d’envergure pour le printemps 2027. Baptisée God Is A Vampire Tour, cette nouvelle tournée comptera pas moins de 40 concerts dans 19 pays et célébrera également les 35 ans de carrière du groupe portugais.

Décrit comme la tournée en tête d’affiche la plus ambitieuse de son histoire, le God Is A Vampire Tour débutera le 4 mars 2027 en Allemagne et emmènera Moonspell à travers une grande partie du continent. Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Espagne, Scandinavie, mais aussi Europe centrale et orientale seront au programme, avec notamment des passages en Roumanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Grèce, Serbie et Croatie.

Les fans français auront droit à trois rendez-vous. Moonspell se produira le 10 mars à Rennes, à L’Etage, puis le 11 mars à Toulouse, au Bascala. Le groupe fera ensuite escale à Paris le 16 mars à La Machine du Moulin Rouge. Une présence française particulièrement intéressante puisque ces trois dates s’inscrivent dans une tournée pensée comme une véritable célébration européenne des 35 ans du groupe.

Pour accompagner cette nouvelle série de concerts, Moonspell annonce une production scénique revue à la hausse, avec un nouveau design de scène, un important travail sur les lumières, des vidéos immersives et un dispositif sonore à la hauteur de l’événement. L’objectif est de donner vie sur scène à l’atmosphère sombre et théâtrale de Far From God, tout en revisitant les différentes époques de la carrière du groupe.

Moonspell ne sera par ailleurs pas seul sur la route. Deux formations ont été choisies pour compléter l’affiche : Iotunn, groupe de metal progressif originaire du Danemark et des Îles Féroé, ainsi que Todomal, formation espagnole évoluant dans un doom metal atmosphérique. Trois visions différentes du metal se retrouveront ainsi chaque soir sur les mêmes scènes européennes.

Sorti le 3 juillet 2026 via Napalm Records, Far From God marque une nouvelle étape dans la carrière de Moonspell. Après cinq années de recherche créative, de doutes et de remise en question, le groupe y revendique un retour à une forme de Gothic Metal sombre, romantique et dramatique, tout en conservant une production contemporaine. Produit par Jaime Gomez Arellano, connu notamment pour son travail avec Paradise Lost, Sólstafir ou Ghost, l’album revendique également un lien assumé avec les périodes les plus sombres de la discographie de Moonspell.

Avec God Is A Vampire Tour, Fernando Ribeiro et ses compagnons veulent désormais transformer cette nouvelle dynamique en expérience live. Une tournée qui doit autant célébrer 35 années d’existence que présenter le nouveau visage de Moonspell, avec une production spécialement conçue pour l’occasion.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles.

Moonspell – God Is A Vampire Tour 2027 :

04/03/2027 – Langen, Allemagne – Neue Stadthalle

05/03/2027 – Erfurt, Allemagne – Stadtgarten

06/03/2027 – Osnabrück, Allemagne – Hyde Park

07/03/2027 – Eindhoven, Pays-Bas – Effenaar

09/03/2027 – Londres, Royaume-Uni – The Dome

10/03/2027 – Rennes, France – L’Etage

11/03/2027 – Toulouse, France – Le Bascala

12/03/2027 – Madrid, Espagne – Shoko

13/03/2027 – Valencia, Espagne – Sala Repvblicca

14/03/2027 – Barcelona, Espagne – Razzmatazz 2

16/03/2027 – Paris, France – La Machine du Moulin Rouge

17/03/2027 – Pratteln, Suisse – Z7

18/03/2027 – Karlsruhe, Allemagne – Substage

19/03/2027 – Hannover, Allemagne – Capitol

20/03/2027 – Geiselwind, Allemagne – Music Hall

21/03/2027 – Berlin, Allemagne – Kesselhaus

23/03/2027 – Munich, Allemagne – Backstage Werk

24/03/2027 – Zagreb, Croatie – Boogaloo

25/03/2027 – Vienna, Autriche – Simm City

26/03/2027 – Cluj-Napoca, Roumanie – Form Space

27/03/2027 – Bucharest, Roumanie – Quantic Club

28/03/2027 – Sofia, Bulgarie – Joy Station

30/03/2027 – Thessalonique, Grèce – Principal Club

31/03/2027 – Athens, Grèce – Gagarin 205

01/04/2027 – Skopje, Macédoine du Nord – MKC

02/04/2027 – Belgrade, Serbie – Zappa

03/04/2027 – Budapest, Hongrie – Barba Negra

04/04/2027 – Katowice, Pologne – P23

06/04/2027 – Gdansk, Pologne – B90

07/04/2027 – Warsaw, Pologne – Progresja

08/04/2027 – Wroclaw, Pologne – Zaklete Rewiry

09/04/2027 – Zlin, République tchèque – Masters of Rock Cafe

10/04/2027 – Leipzig, Allemagne – Hellraiser

11/04/2027 – Copenhagen, Danemark – Amager Bio

13/04/2027 – Stockholm, Suède – Kulturhuset Stadsteatern

14/04/2027 – Oslo, Norvège – Vulkan Arena

15/04/2027 – Gothenburg, Suède – Filmstudion

16/04/2027 – Hamburg, Allemagne – Gruenspan

17/04/2027 – Cologne, Allemagne – Carlswerk Victoria

18/04/2027 – Haarlem, Pays-Bas – Patronaat