Motocultor Festival 2027 : Helloween, Halestorm, The Hu et Wind Rose parmi les premiers noms

Le Motocultor Festival dévoile les premiers noms de son édition 2027, qui se déroulera du 19 au 22 août à Carhaix, en Bretagne. Et pour cette nouvelle édition, le festival frappe d’emblée avec une affiche particulièrement éclectique, réunissant plusieurs générations et styles de la scène Metal.

En tête d’affiche de cette première annonce, on retrouve notamment Helloween, figure incontournable du Heavy Metal allemand, ainsi que Halestorm, groupe américain porté par la voix de Lzzy Hale. Le public pourra également compter sur The Hu, dont le mélange de Metal et de musique traditionnelle mongole a largement dépassé les frontières de leur pays, et Wind Rose, spécialiste du Power Metal inspiré de l’univers de la fantasy et de Tolkien.

Le reste de cette première annonce confirme la volonté du Motocultor de proposer une programmation particulièrement variée. Le Black Metal sera représenté par Dark Funeral, tandis que Kanonenfieber apportera son univers sombre et immersif. Equilibrium viendra défendre son Metal épique, alors que Prong représentera une autre facette de la scène Metal avec son approche mêlant Heavy, Thrash et Metal industriel.

Côté Metalcore et Deathcore, les premiers noms sont également nombreux avec Malevolence, Make Them Suffer, Shadow of Intent, The Acacia Strain et Sylosis. La programmation accueillera également Slomosa, My Sleeping Karma, Non Est Deus, PeelingFlesh et The Browning.

Une présence devrait particulièrement attirer l’attention des amateurs d’Anthrax : John Bush sera présent avec un set consacré aux morceaux d’Anthrax enregistrés entre 1993 et 2003. Le chanteur, qui a occupé le poste de frontman du groupe pendant une quinzaine d’années, pourra ainsi revisiter une partie importante de son histoire avec Anthrax.

Avec ces 19 premiers noms, le Motocultor Festival 2027 pose donc les bases d’une affiche qui devrait encore largement s’étoffer dans les prochains mois. Entre Heavy Metal, Metalcore, Deathcore, Black Metal, Thrash et Metal plus expérimental, cette première annonce confirme également l’identité très ouverte du festival breton.

L’édition 2027 du Motocultor Festival aura lieu les 19, 20, 21 et 22 août 2027 à Carhaix.

Les premiers Early Birds sont désormais disponibles. Le festival indique que le quota des 750 premiers billets, également proposé physiquement sur le stand merchandising depuis jeudi, est déjà en vente. Quatre paliers tarifaires seront proposés au cours de l’année, avec un prochain palier annoncé à 215 euros.

Les amateurs souhaitant profiter du tarif Early Bird ont donc tout intérêt à ne pas trop attendre.

Billetterie officielle du Motocultor Festival 2027: https://feverup.com/m/706920

Motocultor Festival 2027

📅 19, 20, 21 et 22 août 2027

📍 Carhaix, Bretagne, France

Premiers groupes annoncés : Helloween, Halestorm, The Hu, Wind Rose, Kanonenfieber, Malevolence, Slomosa, Dark Funeral, Equilibrium, John Bush, Make Them Suffer, My Sleeping Karma, Non Est Deus, PeelingFlesh, Prong, Sylosis, Shadow of Intent, The Acacia Strain et The Browning.