Cult Of Luna dévoile « A Way Back », deuxième extrait de son nouvel album

Cult Of Luna poursuit la présentation de son dixième album studio avec « A Way Back », deuxième single extrait de « In The Shadow Of Your Shadow ». Le nouvel album du groupe suédois paraîtra le 6 novembre 2026 via RED CRK.

Après avoir dévoilé le morceau-titre de l’album, Johannes Persson et ses compagnons présentent avec « A Way Back » une nouvelle facette de leur prochain disque. Le morceau s’installe progressivement, porté dans un premier temps par une voix claire et grave avant de laisser émerger un riff de guitare lumineux qui donne progressivement toute son ampleur à la composition.

Cette construction progressive et cette capacité à faire naître la tension à partir d’éléments relativement dépouillés restent au coeur de l’identité de Cult Of Luna. « A Way Back » semble ainsi parfaitement s’inscrire dans l’univers du groupe, entre atmosphères pesantes, envolées mélodiques et montée en puissance.

« Je me surprends souvent à essayer de décrire un sentiment récurrent, cette impression d’être perdu, piégé, ou les deux à la fois, et cette lutte pour trouver une issue. Un moyen de revenir à soi-même, de retrouver un espace sûr, ou simplement de trouver le moyen de tenir le coup lorsque l’anxiété vous submerge. Au fond, c’est de cela dont parle cette chanson », explique Fredrik Kihlberg, guitariste et chanteur de Cult Of Luna.

Avec ses 71 minutes réparties sur neuf titres, « In The Shadow Of Your Shadow » sera le troisième album le plus long de la carrière de Cult Of Luna. Le disque est coproduit par Daniel Berglund et mixé par Magnus Lindberg, deux collaborateurs dont le travail accompagne une nouvelle étape dans l’évolution sonore du groupe.

Présenté comme l’un des albums les plus sombres de la formation, « In The Shadow Of Your Shadow » devrait néanmoins conserver la richesse et la variété qui caractérisent Cult Of Luna depuis plus de 25 ans. Le groupe n’hésite d’ailleurs pas à ouvrir son univers à plusieurs collaborations inattendues.

Joe Duplantier, guitariste et chanteur de Gojira, apparaîtra ainsi sur « Sadness Will Reign », tandis que David Eugene Edwards, figure emblématique de la scène folk américaine, participera au titre « One More Day ».

Le nouvel album s’inscrit dans la continuité d’une discographie qui a progressivement installé Cult Of Luna parmi les références majeures du post-metal. Depuis ses débuts à Umeå, en Suède, le groupe développe une musique fondée sur les contrastes, capable de passer d’ambiances atmosphériques et contemplatives à des passages particulièrement lourds et oppressants.

Les longues montées en tension, les variations rythmiques et les compositions qui prennent le temps de développer leurs atmosphères font partie de l’ADN du groupe. Avec « In The Shadow Of Your Shadow », Cult Of Luna semble une nouvelle fois vouloir privilégier cette approche immersive plutôt que de reproduire une formule déjà établie.

« A Way Back » offre en tout cas un deuxième aperçu particulièrement prometteur de ce dixième album. Après le morceau-titre, Cult Of Luna dévoile progressivement un disque qui semble vouloir pousser encore plus loin son exploration des territoires les plus sombres et émotionnels du post-metal.

« In The Shadow Of Your Shadow » sortira le 6 novembre 2026 chez RED CRK.

Tracklist :

In The Shadow Of Your Shadow Sadness Will Reign (feat. Joe Duplantier) Landby Breach The Rift A Way Back One More Day (feat. David Eugene Edwards) FROM GREY TO BLACK BURIAL