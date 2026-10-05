SidiFest IV : Sidilarsen promet deux soirées, deux sets et des titres inédits

SidiFest IV : Sidilarsen promet deux soirées, deux sets et des titres inédits

Sidilarsen s’apprête à investir Le Bikini à Toulouse les 9 et 10 octobre pour la quatrième édition du SidiFest. Cette année, le groupe a choisi de proposer un rendez-vous en deux temps, avec deux concerts aux contenus radicalement différents pour explorer l’ensemble de son univers.

Le vendredi 9 octobre sera placé sous le signe du retour aux sources. Sidilarsen proposera un set « Old School » consacré aux morceaux qui ont marqué l’histoire du groupe et accompagné plusieurs générations de fans. Une soirée pensée comme un véritable voyage dans le passé, avec l’ambition de faire revivre certains des titres emblématiques de la formation toulousaine et de les partager à nouveau avec le public.

Le samedi 10 octobre, changement d’ambiance. Le groupe se tournera cette fois vers son visage actuel avec un set moderne présenté comme exclusif. Surtout, Sidilarsen promet plusieurs titres encore jamais joués sur scène, offrant ainsi aux spectateurs présents l’occasion de découvrir une facette inédite de la formation en live.

Le SidiFest IV proposera donc deux expériences complémentaires : une première soirée dédiée aux souvenirs et aux morceaux qui ont construit l’identité de Sidilarsen, puis une seconde tournée vers le présent et l’inédit. Un format qui permet au groupe de célébrer son histoire tout en regardant résolument vers l’avenir.

Et le week-end ne s’arrêtera pas au dernier morceau. Après le concert du samedi, un after officiel du SidiFest est organisé dès 00h30 au bar La Mécanique des Fluides à Toulouse. Les membres de Sidilarsen seront présents pour prolonger la soirée avec le public autour d’un verre et clôturer cette quatrième édition dans une ambiance plus informelle.

Les deux concerts auront lieu les 9 et 10 octobre au Bikini à Toulouse. Les places sont disponibles dès maintenant pour celles et ceux qui souhaitent vivre les deux soirées, chacune proposant une setlist et une expérience différentes.

Billets: https://shotgun.live/fr/festivals/sidifest

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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