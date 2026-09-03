Judas Priest annonce quatre concerts en France en 2026 avec Nevermore

Les Metal Gods sont de retour en France ! Après plus de cinquante ans de carrière, Judas Priest poursuit son impressionnante aventure et annonce une nouvelle série de concerts dans l’Hexagone en septembre 2026. Rob Halford et sa bande se produiront à Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Paris, avec Nevermore en special guest sur l’ensemble de ces dates.

La tournée française débutera le 12 septembre 2026 au Zénith de Strasbourg, avant de passer par la LDLC Arena de Lyon le 14 septembre, puis par l’Arkéa Arena de Bordeaux le 15 septembre. Judas Priest terminera cette série de concerts français le 17 septembre au Zénith Paris – La Villette.

Véritable institution du heavy metal, Judas Priest a façonné le genre depuis le début des années 1970, aussi bien musicalement que visuellement. Des albums comme « British Steel », « Screaming for Vengeance » ou « Painkiller » ont marqué plusieurs générations de musiciens et de fans, tandis que des classiques tels que « Breaking the Law », « Living After Midnight » et « You’ve Got Another Thing Comin' » sont devenus des hymnes incontournables.

Avec ses riffs acérés, ses duels de guitares et son esthétique mêlant cuir et clous, Judas Priest a également contribué à définir l’imagerie du heavy metal. Une influence qui lui a notamment valu un Grammy Award dans la catégorie Best Metal Performance, ainsi qu’une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2022.

Malgré les décennies qui passent, le groupe reste particulièrement actif sur scène. Les albums « Firepower » et « Invincible Shield » ont démontré que Judas Priest n’entendait pas simplement vivre sur son passé, et le groupe continue de défendre un heavy metal aussi puissant que mélodique lors de concerts qui mêlent nouveaux morceaux et grands classiques.

Ces quatre rendez-vous français permettront donc au public de retrouver les Metal Gods dans des salles majeures, avec une affiche complétée par Nevermore en special guest. Une association qui devrait ravir les amateurs de heavy et de metal plus agressif.

Les quatre dates françaises de Judas Priest en 2026 sont les suivantes :

12 septembre 2026, Strasbourg, Zénith

14 septembre 2026, Lyon, LDLC Arena

15 septembre 2026, Bordeaux, Arkéa Arena

17 septembre 2026, Paris, Zénith Paris – La Villette

Judas Priest confirme ainsi son statut de légende vivante du heavy metal et donne rendez-vous au public français en septembre 2026.