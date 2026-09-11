Mötley Crüe célèbre les 45 ans de « Too Fast For Love » avec une imposante édition anniversaire

Mötley Crüe s’apprête à replonger dans ses débuts. Le groupe américain célébrera les 45 ans de son premier album, « Too Fast For Love », avec une nouvelle édition remasterisée et particulièrement ambitieuse, attendue le 30 octobre prochain via BMG.

Sorti en 1981, « Too Fast For Love » constitue le premier chapitre de l’histoire de Mötley Crüe et l’un des disques qui ont contribué à poser les bases de la scène Glam Metal de Los Angeles. Pour cette édition anniversaire, le groupe ne se contente donc pas d’un simple remaster de l’album original.

La pièce maîtresse de cette nouvelle collection sera un imposant coffret Deluxe réunissant plusieurs versions et documents issus des premières années du groupe. On y retrouvera notamment deux pressages vinyles distincts de « Too Fast For Love » : la version originale de 1981 publiée par Leathür Records, comprenant dix titres, ainsi que la version de neuf titres remaniée pour Elektra Records en 1982.

Le coffret proposera également deux vinyles consacrés à des enregistrements live réalisés lors des concerts donnés au Perkins Palace en 1982, ainsi qu’un autre vinyle contenant une session studio enregistrée en mars 1981. De quoi documenter plus largement les débuts du groupe, au-delà du seul album qui allait lancer sa carrière.

La dimension collector de cette édition sera également particulièrement poussée. Le coffret comprendra un livre relié de 100 pages rempli de photographies rares et inédites des débuts de Mötley Crüe, une reproduction de la cassette démo originale, une réplique du single 7 pouces d’époque, un poster et un livret de paroles. Un CD de la version dix titres publiée à l’origine par Leathür Records sera également inclus.

Les différentes éditions proposeront par ailleurs plusieurs variantes vinyles, dont certaines numérotées à la main, ainsi que des versions spécifiques distribuées notamment par Walmart, Revolver, Amazon et certains disquaires indépendants.

L’une des informations les plus intéressantes pour les amateurs de l’histoire du groupe concerne toutefois le retour sur les plateformes de streaming de la toute première version de « Too Fast For Love ». Cette édition, publiée à l’origine par Leathür Records, bénéficiait d’un mixage et d’une tracklist différents de la version ultérieure sortie chez Elektra.

Mötley Crüe accompagne cette annonce d’un véritable inédit avec la publication d’une démo enregistrée en mars 1981 de « Nobody Knows What It’s Like To Be Lonely ». Le morceau, présenté dans une nouvelle vidéo officielle, permet ainsi d’entendre une nouvelle pièce issue des premières sessions du groupe.

Cette nouvelle édition anniversaire intéressera donc autant les collectionneurs que les amateurs de la première période de Mötley Crüe. En réunissant différentes versions de l’album, des archives live et studio ainsi que plusieurs éléments issus des débuts du groupe, elle propose une plongée assez complète dans la période précédant l’explosion commerciale de Mötley Crüe.

Le coffret Deluxe de « Too Fast For Love » sortira le 30 octobre 2026 via BMG. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Précommander l’édition anniversaire de « Too Fast For Love »