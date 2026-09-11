The HU dévoile le clip de « Warrior Chant » et prépare son retour en Europe

Les Mongols de The HU dévoilent le clip officiel de « Warrior Chant », extrait de leur troisième album, HUN. Déjà publié en mars dernier en amont de l’album, le morceau bénéficie désormais d’une mise en images qui accompagne l’univers si particulier développé par le groupe depuis ses débuts.

Avec « Warrior Chant », The HU revient à l’une des composantes essentielles de son identité : l’utilisation d’instruments traditionnels mongols au sein d’une musique mêlant Rock, Metal et héritage culturel mongol. Galaa explique que le morceau repose notamment sur un rythme caractéristique du groupe, profondément enraciné dans la culture du pays.

Les parties de morin khuur, le traditionnel violon à tête de cheval mongol, occupent une place importante dans la composition. Galaa et Enkush ont notamment travaillé leurs solos afin d’imiter le mouvement et la démarche d’un cheval, tandis que Jaya apporte les sonorités des instruments à vent mongols et Unu assure une partie importante des percussions. Une approche qui illustre la volonté de The HU de continuer à développer ce qu’il a lui-même contribué à populariser sous le nom de « Hunnu Rock ».

Sorti cette année, HUN constitue le troisième album studio du groupe et succède à The Gereg et Rumble of Thunder. Le disque rassemble onze titres et poursuit le travail de The HU autour de la rencontre entre instruments traditionnels mongols, chants gutturaux et puissance Rock.

Le groupe va désormais proposer son nouvel album dans différents formats physiques. Les éditions vinyles de HUN commencent à être commercialisées à partir du 11 septembre en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avant une sortie européenne plus large le 18 septembre et une disponibilité au Royaume-Uni le 9 octobre. Un coffret est également annoncé pour la fin du mois d’octobre.

Cette actualité discographique accompagne surtout le retour de The HU sur les scènes européennes. Le groupe débutera à la fin du mois de septembre une importante tournée en tête d’affiche avec Skáld en special guest. Au total, 23 villes réparties dans neuf pays sont annoncées jusqu’à la fin du mois d’octobre.

La tournée passera notamment par Bruxelles, Berlin, Varsovie, Utrecht, Tilburg et, en France, par L’Olympia de Paris le 27 octobre puis Le Radiant de Lyon le 28 octobre.

The HU annonce un nouveau spectacle construit autour de HUN, avec une setlist renouvelée et une performance pensée pour prolonger l’expérience particulière qui accompagne désormais les concerts du groupe. Cette tournée européenne intervient après une tournée co-headline avec Apocalyptica et alors que The HU participe également actuellement à la tournée américaine « Freaks On Parade » aux côtés de Rob Zombie, Marilyn Manson et Orgy.

Pour les amateurs du groupe, « Warrior Chant » constitue donc une nouvelle occasion de retrouver cette combinaison devenue immédiatement identifiable entre Metal, Rock et musique traditionnelle mongole. Avec HUN, The HU continue surtout de développer un univers musical qui ne cherche plus simplement à surprendre par son exotisme, mais à faire du patrimoine musical mongol le véritable cœur de son identité.

Le nouvel album HUN est disponible sur les plateformes de streaming et arrive progressivement dans ses différents formats physiques.

Tracklist :

« Warrior Chant »

« Lost Soul »*

« The Men »

« Echoes of My Father »

« Shadow »

« Horsemen »

« Greed »

« The Real You »

« Grey Hun »

« Universe »

« Second Face »

*La version de « Lost Soul » avec Jonny Hawkins de Nothing More est uniquement présente sur l’édition numérique de l’album.

The HU sera à retrouver en France le 27 octobre à L’Olympia de Paris et le 28 octobre au Radiant de Lyon.