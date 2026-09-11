Mastodon visé par une nouvelle plainte de la succession de Brent Hinds

L’histoire entre Mastodon et Brent Hinds est loin d’être terminée. La succession du guitariste et cofondateur du groupe américain vient de déposer une plainte contre Mastodon, reprochant notamment au groupe de ne pas avoir correctement réglé les intérêts que Hinds détenait encore dans plusieurs activités liées à Mastodon, mais aussi d’avoir utilisé son image après sa mort.

Selon les informations rapportées par l’Atlanta Journal-Constitution, la plainte a été déposée le 3 septembre 2026. La succession de Brent Hinds affirme que le musicien conservait des intérêts dans Mastodon et dans certaines entreprises liées au groupe au moment de son décès, malgré son départ de la formation quelques mois auparavant.

Au cœur du litige se trouve notamment une somme de 80 000 dollars. Selon la plainte, l’entourage de Mastodon aurait transmis à la succession un chèque correspondant au rachat des intérêts de Hinds dans les activités concernées. La succession affirme toutefois ne pas avoir reçu de comptabilité permettant de comprendre comment cette somme avait été calculée et aurait par conséquent refusé d’encaisser le chèque.

La succession réclamerait ainsi une évaluation et une compensation qu’elle estime appropriées pour les parts et intérêts détenus par Hinds. Elle conteste également l’utilisation de son image dans différents éléments liés à Mastodon, notamment des visuels et du matériel promotionnel publiés après sa disparition.

Cette plainte intervient dans un contexte particulièrement complexe. Brent Hinds avait quitté Mastodon en mars 2025 après 25 années passées au sein du groupe. À l’époque, Mastodon avait annoncé une séparation présentée comme mutuelle, sans détailler les raisons précises de cette décision. Hinds avait cependant rapidement donné une autre lecture de son départ, allant jusqu’à affirmer publiquement qu’il avait été évincé du groupe.

Les tensions ne s’étaient donc pas limitées à une simple séparation professionnelle. Hinds avait notamment publié sur les réseaux sociaux des propos particulièrement virulents à l’encontre de ses anciens partenaires, avant de décéder quelques mois plus tard, en août 2025, dans un accident de moto à Atlanta, à l’âge de 51 ans.

La situation juridique autour de ses intérêts dans Mastodon n’aurait alors pas été définitivement réglée. D’après les éléments rapportés aujourd’hui, des discussions concernant le rachat de ses parts étaient toujours en cours avant sa disparition. Son décès a donc laissé la succession chargée de gérer ces questions financières et commerciales avec les anciens partenaires du musicien.

L’affaire prend également une dimension plus personnelle puisque la succession reproche au camp Mastodon d’avoir rendu publiques certaines informations concernant la vie privée de Hinds après la séparation du groupe. Là encore, il s’agit d’allégations formulées dans le cadre de la plainte et non de faits établis par une décision de justice.

Cette nouvelle procédure vient ainsi ajouter un chapitre particulièrement délicat à une histoire déjà marquée par la rupture entre Hinds et les trois autres membres historiques de Mastodon. Pendant près de 25 ans, Troy Sanders, Bill Kelliher, Brann Dailor et Brent Hinds avaient pourtant constitué l’un des line-ups les plus stables et emblématiques du Metal américain.

Le guitariste avait joué un rôle central dans la construction du son de Mastodon, participant à tous les albums studio du groupe jusqu’à Hushed and Grim, sorti en 2021. Après son départ, Mastodon a poursuivi ses activités avec d’autres guitaristes pour ses concerts, tandis que le groupe travaille désormais à la suite de sa discographie sans Hinds.

Pour l’instant, aucune décision de justice ne permet de déterminer si les demandes formulées par la succession de Brent Hinds sont fondées. Mastodon devra désormais répondre à cette plainte et le dossier pourrait apporter davantage de détails sur la manière dont les intérêts commerciaux du guitariste avaient été traités au moment de son départ puis après sa disparition.

Une chose est certaine : plus d’un an après la séparation de Brent Hinds avec Mastodon et après sa disparition tragique, les conséquences de cette rupture continuent de se faire sentir. Cette fois, elles se déplacent sur le terrain judiciaire, avec des enjeux financiers, commerciaux et liés à l’utilisation de l’image du musicien.