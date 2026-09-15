As I Lay Dying annonce son album éponyme pour février 2027 et dévoile deux nouveaux singles

As I Lay Dying ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’annonce d’un nouvel album éponyme, attendu le 5 février 2027 chez Napalm Records. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile simultanément deux nouveaux singles, « Polarized » et « Retribution », qui donnent un premier aperçu des différentes facettes de ce nouvel opus.

Après 25 ans d’existence et huit albums studio, As I Lay Dying entend ainsi revenir à l’essence de ce qui a contribué à faire de lui l’une des formations majeures du Metalcore. L’album éponyme semble vouloir éviter de se rattacher à une période précise de la carrière du groupe, en réunissant au contraire les différents éléments qui ont construit son identité : mélodie, agressivité, vitesse, puissance, émotion et gros riffs.

« Polarized » et « Retribution » ont justement été choisis pour illustrer cette approche. Le premier évolue dans une direction plus mélodique et accessible, avec des riffs puissants et une structure pensée pour s’imposer rapidement. « Retribution » prend quant à lui une direction nettement plus sombre, rapide et agressive, mettant davantage en avant le versant Heavy du groupe.

« Polarized et Retribution montrent deux facettes très différentes de ce que nous avons créé. L’une est plus mélodique, tandis que l’autre est plus sombre, plus rapide et plus Heavy, la majeure partie de l’album se situant quelque part entre les deux », explique le groupe. « Malgré leurs différences, les deux morceaux restent fidèles à l’essence même d’As I Lay Dying. »

Cette volonté de ne pas chercher à reproduire une époque particulière semble constituer l’un des points centraux du projet. Le groupe explique avoir voulu laisser les morceaux évoluer naturellement, sans essayer de les faire entrer dans une définition précise de ce que devrait être le son d’As I Lay Dying.

« Le fait que ce soit le premier album éponyme d’As I Lay Dying revêt une importance particulière, car cet opus s’apparente à la fois à une continuité et à un nouveau départ », précise le groupe. « Nous voulions rassembler tout ce vers quoi nous gravitions naturellement : mélodie, agressivité, vitesse, puissance, émotion, ambiance et gros riffs, tout en veillant à ce que chaque chanson reste indéniablement dans l’esprit d’As I Lay Dying. »

Le disque a été conçu à travers un processus d’écriture et de production présenté comme particulièrement collaboratif. Chris Clancy et Tim Lambesis ont assuré la production de l’album, tandis que Dusten Boles s’est chargé de la production de « No Way Out ». Ce dernier titre bénéficie également de la participation de CJ McCreery, chanteur d’Immortal Disfigurement.

Sur le plan thématique, As I Lay Dying annonce un album autour de la transformation, du lâcher-prise et de l’épanouissement personnel. « If I Fall » devrait notamment explorer l’abandon, le jugement et la force nécessaire pour se relever, tandis que « Echoes » s’inscrit dans une atmosphère plus sombre autour de la libération de liens destructeurs.

Le nouvel album réunira dix titres, avec « Polarized » et « Retribution » en cinquième et sixième positions :

« Satellites »

« Echoes »

« Relentless »

« The Cost To Stay »

« Polarized »

« Retribution »

« A Heart Meant To Break »

« No Way Out »

« If I Fall »

« After The Storm »

Cette nouvelle incarnation du groupe réunit Tim Lambesis au chant et à la guitare, Chris Clancy à la basse et aux chants principaux des refrains, Don Vedda à la guitare et aux harmonies vocales, Bill Hudson à la guitare et Tim Yeung derrière les fûts.

As I Lay Dying revendique aujourd’hui plus d’un million d’albums vendus à travers le monde et une influence importante sur le développement du Metalcore moderne. Le groupe a notamment connu plusieurs entrées dans le Top 10 de différents classements, dont le Billboard 200 américain et le classement officiel des albums en Allemagne.

Les deux nouveaux singles sont d’ores et déjà disponibles et sortiront également ensemble au format vinyle. Ils devraient par ailleurs rejoindre le répertoire joué sur scène lors de la prochaine tournée nord-américaine du groupe, prévue en février 2027.

Avec cet album éponyme, As I Lay Dying semble donc vouloir regarder simultanément dans deux directions : conserver les fondamentaux qui ont fait sa réputation tout en refusant de se contenter de reproduire son passé. Reste désormais à découvrir si les huit autres titres confirmeront cette volonté d’équilibre entre mélodie et brutalité.

As I Lay Dying sortira le 5 février 2027 via Napalm Records.

Les deux singles « Polarized » et « Retribution » sont disponibles dès maintenant.

Tracklist :

« Satellites »

« Echoes »

« Relentless »

« The Cost To Stay »

« Polarized »

« Retribution »

« A Heart Meant To Break »

« No Way Out »

« If I Fall »

« After The Storm »

Lien vers la précommande: https://lnk.to/AILD-AsILayDying/napalmrecords