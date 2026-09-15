Rise Of The Northstar dévoile « Nerv(e) », un nouveau single avant sa tournée française

À dix jours du lancement de son Nerv(e) Tour, Rise Of The Northstar revient avec un nouveau morceau inédit. Intitulé « Nerv(e) », le titre donne également son nom à la prochaine tournée française du groupe, qui débutera le 24 septembre à Rouen aux côtés de ten56. et sillonnera ensuite l’Hexagone pour une dizaine de dates.

Avec ce nouveau single, Rise Of The Northstar ne cherche visiblement pas à réinventer sa formule. « Nerv(e) » s’inscrit pleinement dans l’identité du groupe, entre riffs massifs, grooves écrasants, influences Rap et Metal moderne, avec une approche pensée pour fonctionner autant sur disque que dans les pits.

Le morceau possède toutefois une histoire particulière puisqu’il remonte aux sessions d’écriture du quatrième album de Rise Of The Northstar, C4:RFSB!NPW!!. À l’époque baptisé « Compo 27 », le titre n’avait finalement pas été terminé à temps pour intégrer le disque.

« On veut proposer du neuf à nos fans pour cette fin d’année, juste par amour du riff et parce que c’est ce qu’on aime faire : écrire de bons morceaux », explique Vitia, chanteur du groupe. « On est libres, indépendants, alors on en profite. »

Cette liberté revendiquée par Rise Of The Northstar permet donc aujourd’hui au groupe de ressortir un morceau resté dans ses cartons et de lui donner une nouvelle vie. « Nerv(e) » devient ainsi une sorte de prolongement de l’univers développé sur C4:RFSB!NPW!!, tout en constituant une nouvelle étape pour le groupe en 2026.

Le titre s’intéresse au sentiment de devoir constamment prendre sur soi dans un système toujours plus rude. Pour développer cette idée, Vitia établit un parallèle avec Neon Genesis Evangelion, et plus particulièrement avec la NERV, l’organisation militaire secrète qui utilise les personnages principaux de l’oeuvre et les expose à un conflit qui les dépasse.

Le choix de cette référence n’est évidemment pas anodin pour Rise Of The Northstar, dont l’univers visuel et musical entretient depuis ses débuts des liens étroits avec la culture japonaise et les mangas. Ici, l’imagerie d’Evangelion sert surtout à traduire cette impression d’être instrumentalisé et de devoir supporter une pression qui finit par devenir difficilement contenable.

Vitia évoque également une autre référence majeure du Metal engagé, Rage Against The Machine, avec une allusion à « Calm Like A Bomb ». Une formule qui résume assez bien l’état d’esprit du morceau, construit autour de cette sensation d’explosion intérieure imminente.

« J’ai essayé d’aller puiser une forme de limite en moi pour ce pré-refrain où j’évoque ce sentiment d’explosion interne imminente », précise le chanteur. « D’où ce Tee-shirt que je porte dans le clip. »

Pour accompagner le morceau, Rise Of The Northstar a choisi une réalisation volontairement dépouillée. Tournée par Pavel Trebukhin, connu notamment pour son travail avec B2B et FALCON, la vidéo met simplement en scène les cinq membres du groupe avec leurs instruments, dans une atmosphère qui cherche davantage à capturer leur énergie qu’à construire une véritable narration.

« 5 musiciens armés de leurs instruments, prêts à exploser. Rien d’autre », résume Vitia.

Le travail sonore a également bénéficié de l’intervention de Flo, membre de Landmvrks, qui a participé à la structuration du morceau avant d’en assurer le mix et le mastering. Une collaboration qui permet à « Nerv(e) » de conserver la puissance caractéristique de Rise Of The Northstar tout en bénéficiant d’une production particulièrement moderne.

Pour le groupe, le morceau représente ainsi une photographie assez fidèle de ce qu’est Rise Of The Northstar en 2026 : « Un groupe de Metal ».

Cette sortie intervient alors que le groupe s’apprête à reprendre la route pour son Nerv(e) Tour, en compagnie de ten56. La tournée débutera à Rouen le 24 septembre avant de passer par plusieurs villes françaises.

Et Rise Of The Northstar voit désormais beaucoup plus grand à Paris. Après avoir rempli le Trianon en 2019, puis l’Olympia fin 2025, sans oublier son passage en Main Stage du Hellfest à 22h, le groupe s’attaquera au Zénith de Paris La Villette le 20 mars 2027.

Une nouvelle étape particulièrement symbolique pour une formation qui a progressivement construit son public en France et qui confirme, date après date, son statut parmi les représentants les plus visibles de la nouvelle génération du Metal français.

Avec « Nerv(e) », Rise Of The Northstar offre donc un nouveau morceau aux fans avant de repartir sur les routes, mais aussi un titre qui résume assez bien son approche actuelle : des riffs, du groove, une énergie brute et cette volonté de transformer la pression en carburant.

Rise Of The Northstar sera en tournée en France à partir du 24 septembre 2026 avec ten56.

Le groupe se produira également au Zénith de Paris La Villette le 20 mars 2027.

« Nerv(e) » est disponible dès maintenant.