Falling In Reverse réunit Corey Taylor et Serj Tankian sur le déjanté « Joseph »

Falling In Reverse vient de frapper un grand coup avec « Joseph », son nouveau single dévoilé le 14 septembre. Et Ronnie Radke n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a convié deux des voix les plus reconnaissables du Metal contemporain : Corey Taylor de Slipknot et Serj Tankian de System Of A Down. Une collaboration particulièrement symbolique puisqu’il s’agit de la toute première fois que les deux chanteurs apparaissent ensemble sur un même morceau.

Intitulé « Joseph », le morceau reprend le deuxième prénom de Ronnie Radke et marque le retour de Falling In Reverse avec du matériel inédit, plus d’un an après sa précédente sortie. Le groupe poursuit ainsi sa tradition récente de collaborations spectaculaires, après notamment « All My Life » avec Jelly Roll et « God Is A Weapon » avec Marilyn Manson.

Musicalement, « Joseph » est à l’image de ce que Falling In Reverse est devenu ces dernières années : difficile à enfermer dans une seule case. Le morceau multiplie les changements d’ambiance et de registre, passant de passages mélodiques à des séquences beaucoup plus agressives, avec des hurlements, des accélérations et un breakdown particulièrement massif. Une construction volontairement imprévisible qui permet aux trois chanteurs de disposer chacun de leur moment.

Corey Taylor intervient dans la partie la plus explosive du titre avec une prestation particulièrement agressive, tandis que Serj Tankian apporte une dimension plus mélodique et immédiatement identifiable. Le contraste entre les trois voix constitue finalement l’un des principaux intérêts du morceau et donne à « Joseph » une dynamique qui colle parfaitement à l’approche de Falling In Reverse.

Mais l’événement dépasse largement le simple featuring. Corey Taylor et Serj Tankian sont deux figures majeures de la scène Metal alternative des années 1990 et 2000, respectivement avec Slipknot et System Of A Down. Malgré leurs nombreuses collaborations individuelles au fil des années, les deux chanteurs n’avaient encore jamais enregistré ensemble. « Joseph » vient donc combler une étonnante absence dans leurs parcours respectifs.

Le morceau bénéficie également d’un clip réalisé par Jensen Noen, collaborateur régulier de Falling In Reverse. Corey Taylor et Serj Tankian y apparaissent aux côtés de Ronnie Radke dans une vidéo particulièrement chaotique, entre esthétique horrifique, action et imagerie spectaculaire. Le clip accompagne parfaitement les nombreux changements de ton du morceau.

Cette nouvelle sortie confirme également la stratégie de Falling In Reverse, qui continue de s’appuyer sur des collaborations avec des artistes issus d’univers parfois très différents. Après Jelly Roll, Marilyn Manson ou encore Tech N9ne et Alex Terrible sur l’album « Popular Monster », Ronnie Radke semble désormais avoir fait des invités prestigieux l’un des éléments récurrents de l’identité du groupe.

Pour autant, aucune annonce concernant un nouvel album n’accompagne pour l’instant la sortie de « Joseph ». Le titre reste donc, à ce stade, un single isolé et particulièrement événementiel.

Une chose est certaine : réunir sur un même morceau les frontmen de Slipknot et de System Of A Down était déjà une idée suffisamment improbable pour attirer l’attention. Falling In Reverse est finalement allé jusqu’au bout du concept, avec un morceau qui assume pleinement son côté excessif et un clip à la hauteur de cette rencontre.

Et si vous vous demandiez à quoi pouvait bien ressembler une rencontre entre Corey Taylor et Serj Tankian, la réponse est désormais disponible.