Get The Shot dévoile « Crucifixion Depiction », nouvel extrait de son prochain EP

Les Québécois de Get The Shot poursuivent leur offensive avec « Crucifixion Depiction », nouveau single extrait de leur prochain EP du même nom. Le titre, enregistré avec la participation de Don’t Try, est disponible dès maintenant accompagné de son clip officiel. L’EP sortira le 23 octobre prochain via Arising Empire.

Après « Feed Me To The Pigs », déjà dévoilé comme premier extrait, Get The Shot enchaîne donc avec un morceau qui conserve l’intensité hardcore du groupe tout en s’attaquant à une thématique plus intime. « Crucifixion Depiction » aborde en effet une forme de deuil différente de celle liée à la disparition d’un proche : celle d’un avenir qui ne verra finalement jamais le jour.

Le morceau évoque ainsi la perte d’un rêve, l’effondrement d’un futur que l’on poursuivait et la confrontation avec la personne que l’on pensait devenir. Une approche particulièrement personnelle que Get The Shot traduit musicalement par des riffs massifs, des grooves lourds et une intensité physique qui restent fidèles à l’identité du groupe.

Cette nouvelle sortie intervient alors que Get The Shot continue de développer une trajectoire qui l’a progressivement éloigné du seul hardcore traditionnel pour aller vers des territoires toujours plus agressifs. Formé à Québec en 2009, le groupe revendique désormais plus de 500 concerts donnés sur trois continents et s’est notamment produit au Hellfest, au Jera On Air, au Summer Breeze ou encore au Groezrock.

Au fil de « No Peace In Hell », « Infinite Punishment » et « Merciless Destruction », paru en 2022, Get The Shot a construit une réputation dépassant largement les frontières de la scène hardcore québécoise. « Crucifixion Depiction » s’inscrit dans cette continuité, avec un groupe qui semble toujours déterminé à repousser les limites de son approche musicale.

Le nouvel EP sera toutefois particulièrement court, puisqu’il ne comportera que quatre titres. On retrouvera « Feed Me To The Pigs », « Crucifixion Depiction » avec Don’t Try, ainsi que deux morceaux encore inédits, « Strained » et « Prying Eyes ».

« Crucifixion Depiction » sortira le 23 octobre 2026 chez Arising Empire.

Tracklist :

« Feed Me To The Pigs »

« Crucifixion Depiction » feat. Don’t Try

« Strained »

« Prying Eyes »