Slipknot dévoile « Arsenal », un nouveau single qui ouvre une nouvelle ère pour le groupe

Trois ans après son dernier single inédit, Slipknot vient de faire son retour avec « Arsenal ». Dévoilé par surprise le 9 septembre, le morceau marque plusieurs changements importants pour le groupe de Des Moines, notamment l’arrivée d’Eloy Casagrande derrière les fûts et le départ récent de Sid Wilson. Une sortie forcément événementielle pour l’un des groupes les plus importants du Metal contemporain, même si ce nouveau titre ne convaincra probablement pas tous les fans.

« Arsenal » est le premier morceau officiellement publié par Slipknot avec Eloy Casagrande, arrivé dans le groupe en 2024 après son départ de Sepultura. Il s’agit également de la première nouvelle composition dévoilée depuis le départ de Sid Wilson, officialisé en août dernier, et depuis celui de Craig Jones en 2023. Le groupe apparaît désormais sous une nouvelle configuration, avec notamment un mystérieux percussionniste masqué toujours présent dans les rangs live.

Autre changement notable, « Arsenal » inaugure également une nouvelle étape dans l’histoire discographique de Slipknot. Le titre est publié via (sic)est Records, le label créé par le groupe en partenariat avec Roadrunner Records et Atlantic, après la fin de son long parcours sous le label Roadrunner.

Musicalement, Slipknot ne cherche pas franchement à faire table rase du passé. « Arsenal » condense au contraire plusieurs éléments caractéristiques du groupe : riffs agressifs, percussions omniprésentes, scratches, changements de dynamique et un Corey Taylor particulièrement vindicatif derrière le micro. Le morceau retrouve même par moments une énergie qui renvoie aux premières années du groupe, avec un chant scandé et des passages volontairement chaotiques.

Le clip, réalisé par M. Shawn « Clown » Crahan, accompagne cette approche avec un univers visuel particulièrement sombre et surréaliste, mettant notamment en scène l’acteur Jackson White.

Avant la sortie du titre, Corey Taylor avait présenté « Arsenal » comme une expérience particulièrement intense, évoquant un morceau capable de passer de phases hyperactives à des moments plus posés avant de repartir à l’assaut. Le chanteur affirmait également que certains passages pourraient donner aux auditeurs l’impression de ne pas entendre Slipknot, tout en assurant que le groupe explorait des éléments qu’il n’avait encore jamais utilisés.

Dans les faits, « Arsenal » semble toutefois moins révolutionnaire que ne le laissait entendre cette présentation. Le morceau possède évidemment l’efficacité et la puissance attendues d’un titre de Slipknot, mais il donne surtout l’impression de revisiter plusieurs recettes déjà éprouvées par le groupe. L’énergie est bien là, Eloy Casagrande impose immédiatement sa présence derrière les fûts, mais l’ensemble ne produit pas forcément l’effet de surprise que l’on pouvait attendre après trois années sans véritable nouveau morceau.

Cette réserve est d’ailleurs à mettre en perspective avec une information importante apportée par Jim Root. Le guitariste a expliqué que « Arsenal » avait été choisi parce qu’il pouvait être rapidement finalisé et publié alors que le groupe continue de travailler sur son prochain album. Surtout, il a confirmé que le morceau ne ferait finalement pas partie de ce futur disque et qu’il n’était donc pas nécessairement représentatif de ce que Slipknot prépare actuellement.

Cette précision change quelque peu la lecture du single. Plutôt que de considérer « Arsenal » comme le premier véritable aperçu du prochain album de Slipknot, il faut davantage le voir comme un morceau indépendant permettant au groupe de marquer son retour tout en poursuivant son travail en studio.

Les sessions du prochain album sont effectivement en cours. Slipknot travaille notamment avec le producteur Matt Wallace, tandis que Jim Root avait déjà évoqué un important volume de matériel en préparation. « Arsenal » a lui-même été coproduit par le groupe et Matt Wallace, qui en a également assuré le mixage.

Le timing de cette sortie reste néanmoins particulièrement intéressant. Slipknot revient avec un nouveau batteur qui a désormais plusieurs tournées derrière lui, sans Sid Wilson, avec une nouvelle structure discographique et alors que le groupe prépare un album qui pourrait constituer l’une des prochaines étapes importantes de son parcours.

Pour l’instant, « Arsenal » ne permet pas vraiment de savoir dans quelle direction cette nouvelle incarnation de Slipknot souhaite aller. Le morceau remplit efficacement son rôle de rappel à l’ordre, mais il ne constitue pas nécessairement le retour en force que certains auraient pu espérer. Et puisque Jim Root assure lui-même qu’il ne figurera pas sur le prochain album, il faudra finalement attendre les véritables nouvelles compositions du groupe pour savoir ce que vaut réellement cette nouvelle ère.

En attendant, Slipknot est bel et bien de retour avec « Arsenal », un morceau qui rappelle surtout une chose : même après plus de 25 ans de carrière, chaque nouvelle sortie du groupe reste suffisamment importante pour provoquer immédiatement son lot de réactions, de comparaisons et de débats chez les fans.