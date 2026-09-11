Forbidden dévoile « Burning The Lungs of Earth », premier extrait de son nouvel album

Les vétérans du thrash metal de la Bay Area Forbidden sont de retour. Le groupe vient de dévoiler « Burning The Lungs of Earth », un nouveau single extrait de son prochain album éponyme, « Forbidden », attendu le 23 octobre prochain via BLKIIBLK.

Pour accompagner cette nouvelle sortie, Forbidden a également mis en ligne un clip officiel pour « Burning The Lungs of Earth », un titre qui retrouve l’énergie et la vélocité caractéristiques du thrash tout en affichant des ambitions musicales plus larges.

Le guitariste Craig Locicero décrit le morceau comme un « fast paced thrasher » construit autour de riffs complexes, de lignes vocales mélodiques et puissantes, ainsi que d’une section rythmique particulièrement massive. Sur le fond, le titre s’intéresse aux conséquences des catastrophes naturelles et provoquées par l’homme, mais aussi à la destruction progressive des écosystèmes.

Le musicien pointe notamment du doigt le rôle des entreprises, des responsables politiques et de la cupidité dans cette dégradation de la planète. Une thématique résumée par les paroles du morceau : « D’abord la fumée et les mers monteront, les naïfs resteront aveugles. Le monde tourne, le soleil brille toujours, tandis que nous étouffons et mourons lentement. »

« Burning The Lungs of Earth » constitue surtout une nouvelle étape dans le retour de Forbidden, qui s’apprête à publier son premier album studio depuis « Omega Wave », sorti en 2010. Pour ce nouveau disque, Craig Locicero et le bassiste Matt Camacho se retrouvent au cœur d’une formation reconstituée et revendiquent un album dépassant largement l’idée d’un simple retour aux sources.

Long de plus d’une heure, « Forbidden » entend ainsi s’appuyer sur les fondations thrash du groupe tout en explorant des territoires plus mélodiques, progressifs et atmosphériques. Le communiqué présente notamment « Single Point Failure » comme un morceau particulièrement intense et « Flower of Life (Chaos By Design) », qui clôt l’album après neuf minutes, comme une pièce aux accents plus philosophiques.

La production a été assurée par Craig Locicero, Kontos et Zach Ohren, ce dernier ayant notamment travaillé avec Machine Head. Le nouvel album accueillera également une apparition de Brann Dailor, batteur de Mastodon, sur le titre « Sycophantasy ».

Pour Locicero, l’enregistrement de « Forbidden » aura davantage ressemblé à une véritable odyssée qu’à une session studio traditionnelle. Le guitariste explique que le groupe souhaitait retrouver ce qui avait initialement fait aimer le thrash et le heavy metal à ses membres, en combinant énergie brute, mélodie et une certaine place laissée aux imperfections propres à la musique heavy. Il considère finalement l’album comme le résultat de « cinq vies d’expérience » réunies en une seule œuvre.

Fondé dans la Bay Area à la fin des années 1980, Forbidden s’est rapidement imposé comme l’un des groupes importants de la scène thrash californienne, aux côtés des nombreuses formations qui ont contribué à faire de cette région l’un des épicentres du Metal américain. Après « Forbidden Evil » en 1988 et « Twisted Into Form » en 1990, le groupe entend désormais ouvrir un nouveau chapitre avec ce disque éponyme.

« Forbidden » sortira le 23 octobre via BLKIIBLK et sera composé de onze titres :

« Single Point Failure »

« Burning The Lungs of Earth »

« Divided By Zero »

« DCLXVI »

« Psyclops »

« Jisei »

« Mutually Assured Dysfunction »

« Sycophantasy »

« The Burden »

« Sol Grave »

« Flower of Life (Chaos By Design) »