Hellfest 2027 : ces groupes annoncés au Wacken pourraient-ils aussi jouer à Clisson ?

Le Wacken Open Air a pris tout le monde de vitesse en dévoilant une première partie de son affiche 2027. Si cette annonce fait évidemment le bonheur des festivaliers allemands, elle intéresse aussi de près les fans français. Depuis de nombreuses années, le Wacken et le Hellfest partagent régulièrement une partie de leur programmation, les deux festivals s’appuyant sur les mêmes tournées estivales européennes.

Attention toutefois, il ne faut pas voir cette première vague de confirmations comme une future affiche du Hellfest. Chaque événement possède sa propre identité et ses exclusivités. En revanche, elle donne déjà une bonne indication des artistes qui seront en tournée en Europe à l’été 2027.

Parmi les têtes d’affiche annoncées, Five Finger Death Punch fait figure de retour très attendu sur les scènes européennes. Le groupe américain pourrait parfaitement retrouver le Hellfest, où il a déjà laissé de solides souvenirs. Même constat pour Electric Callboy, dont la popularité ne cesse de grandir et qui apparaît aujourd’hui comme l’un des groupes incontournables de la scène moderne.

Du côté du metalcore et du hardcore, Knocked Loose, Malevolence, Heaven Shall Burn, Jinjer et Imminence semblent eux aussi avoir toutes les cartes en main pour apparaître dans les discussions des programmateurs de Clisson. Leur présence sur les plus grands festivals européens ces dernières années renforce cette hypothèse.

Les amateurs de heavy et de power metal retrouveront également plusieurs valeurs sûres avec Helloween, qui célébrera ses 40 ans avec un concert spécial, HammerFall, U.D.O. ou encore DragonForce. Si certains de ces groupes sont déjà des habitués des festivals européens, leur venue au Hellfest dépendra également des orientations artistiques choisies pour cette édition 2027.

L’affiche dévoilée par le Wacken comprend également Avatar, Halestorm, Dark Tranquillity, Primordial, Carnifex, Creeper, John 5, ainsi qu’un retour remarqué de Children Of Bodom, de quoi offrir un premier aperçu particulièrement solide de la saison des festivals à venir.

Bien entendu, certains groupes ne feront probablement que le Wacken, tandis que d’autres privilégieront d’autres événements européens. L’histoire montre cependant qu’une partie importante des artistes annoncés outre-Rhin finit souvent par se retrouver quelques mois plus tard au Hellfest. Cette première salve constitue donc un excellent indicateur pour commencer à imaginer ce que pourrait réserver l’édition 2027 de Clisson.

Il faudra désormais surveiller les prochaines annonces des grands festivals européens comme le Graspop Metal Meeting, le Download Festival ou encore le Nova Rock. À mesure que leurs affiches se dévoileront, les tendances se préciseront et permettront d’identifier les groupes ayant le plus de chances de rejoindre le Hellfest.

Les groupes déjà confirmés au Wacken Open Air 2027

Electric Callboy

Five Finger Death Punch

Helloween (40 Years Anniversary Show)

Knocked Loose

Heaven Shall Burn

Children Of Bodom

Avatar

Halestorm

Jinjer

Imminence

Malevolence

DragonForce

HammerFall

U.D.O.

Dark Tranquillity

Primordial

Carnifex

Creeper

John 5

…et de nombreux autres groupes qui seront annoncés dans les prochains mois.