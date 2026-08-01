Sid Wilson a-t-il vraiment été viré de Slipknot ? Ce que l’on sait réellement

Depuis quelques heures, une rumeur secoue la planète Metal. Plusieurs médias américains affirment que Sid Wilson, DJ, claviériste et membre historique de Slipknot depuis 1998, aurait été évincé du groupe après près de trois décennies de carrière.

Tout est parti d’un article publié par TMZ le 31 juillet. Le média américain affirme que Sid Wilson aurait été « définitivement renvoyé » de Slipknot, en s’appuyant sur une source présentée comme proche du groupe et ayant une connaissance directe du dossier. En revanche, aucun motif n’est avancé. Aucun conflit, désaccord artistique ou problème personnel n’est évoqué, pas plus qu’un éventuel remplaçant.

TMZ est régulièrement critiqué pour son approche sensationnaliste de l’actualité des célébrités. Cela ne signifie pas pour autant que ses informations sont systématiquement fausses : le média a déjà révélé plusieurs exclusivités exactes par le passé. Dans cette affaire, il ne s’agit toutefois que d’une information reposant sur une source anonyme, sans confirmation officielle.

Quelques heures seulement après la publication de cette rumeur, le guitariste Jim Root est sorti du silence via une Story Instagram. Son message est sans ambiguïté : « Don’t believe everything you read. Stop. Think. Take a breath. Sit with it for awhile. Maybe. Just maybe even wait until there’s more information. »

En français, cela donne : « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Arrêtez-vous. Réfléchissez. Prenez le temps. Attendez peut-être qu’il y ait davantage d’informations. »

Le timing de cette publication laisse peu de doute sur le fait qu’elle répond aux rumeurs entourant Sid Wilson. Pour autant, Jim Root ne dément pas explicitement l’information de TMZ. Il ne confirme pas non plus que Sid est toujours membre du groupe. Il invite simplement les fans à ne pas tirer de conclusions hâtives avant que tous les éléments soient connus.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Slipknot n’a publié aucun communiqué officiel. Sid Wilson ne s’est pas exprimé publiquement, aucun autre membre du groupe n’a commenté la situation et aucun changement n’a été annoncé concernant le line-up du groupe.

Autrement dit, malgré l’emballement médiatique, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer avec certitude que Sid Wilson a quitté Slipknot, ni dans quelles circonstances.

Le message de Jim Root laisse penser que l’histoire pourrait être plus complexe qu’un simple « Sid Wilson a été viré ». Plusieurs scénarios restent envisageables : une information exacte mais incomplète, une séparation en cours de négociation, un départ d’un commun accord présenté de manière trop brutale, ou tout simplement une rumeur qui ne reflète pas la réalité. À ce stade, aucune de ces hypothèses ne peut être privilégiée.

Comme souvent avec Slipknot, la communication autour des changements de line-up est particulièrement opaque. Le groupe a déjà surpris ses fans à plusieurs reprises ces dernières années, parfois en annonçant des départs sans véritable explication.

Cette fois, un élément change toutefois la donne : la réaction publique de Jim Root. Sans infirmer directement les informations de TMZ, il demande clairement aux fans d’attendre avant de considérer cette rumeur comme une vérité établie.

En attendant une éventuelle prise de parole de Slipknot ou de Sid Wilson lui-même, la prudence reste donc de mise. TRexSound continuera bien entendu de suivre cette affaire et vous tiendra informés dès que des informations officielles seront publiées.