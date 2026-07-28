FAITH NO MORE est de retour, la France peut-elle espérer une tournée en 2027 ?

C’est une annonce que les fans attendaient depuis des années. Après une longue période d’incertitude marquée par les annulations de la tournée de 2021 et le silence entourant l’avenir du groupe, FAITH NO MORE a officiellement confirmé son retour sur scène. Plus important encore, tout porte désormais à croire que l’Europe sera l’une des prochaines étapes de cette renaissance, avec de réelles chances de voir le groupe fouler une nouvelle fois les scènes françaises.

Pendant plusieurs années, l’avenir de FAITH NO MORE semblait pourtant plus qu’incertain. Les problèmes de santé de Mike Patton avaient contraint le groupe à annuler l’ensemble de ses concerts prévus en 2021, laissant planer le doute sur une éventuelle reprise. Les déclarations des différents membres entretenaient cette impression, oscillant entre prudence et résignation, sans jamais réellement confirmer un retour.

La situation a cependant changé ces derniers mois. Le bassiste Bill Gould a confirmé que FAITH NO MORE repartirait bien en tournée en 2027, en précisant que l’Europe faisait partie des destinations prévues aux côtés des États-Unis, de l’Amérique du Sud et de l’Australie. Une déclaration qui, pour la première fois depuis les annulations, donnait un véritable caractère officiel aux rumeurs d’un retour.

Quelques semaines plus tard, le groupe a levé définitivement le voile en annonçant quatre concerts exceptionnels avec SYSTEM OF A DOWN en Australie et en Nouvelle-Zélande au début de l’année 2027. Ces dates marqueront les premiers concerts de FAITH NO MORE depuis 2016 et confirment que le groupe est de nouveau prêt à reprendre la route.

Si aucune date européenne n’a encore été dévoilée, tous les indicateurs vont dans le même sens. Le calendrier laisse largement le temps d’organiser une tournée sur le Vieux Continent à partir du printemps ou de l’été 2027, période privilégiée par les grands festivals et les tournées en salles.

Pour les fans français, les raisons d’espérer sont nombreuses. FAITH NO MORE a toujours entretenu une relation particulière avec le public européen et la France a régulièrement accueilli le groupe au fil de sa carrière. Dans ce contexte, il serait étonnant qu’une tournée européenne fasse l’impasse sur notre pays.

Le Hellfest apparaît naturellement comme l’un des candidats les plus crédibles. Le festival est coutumier des retours les plus attendus de l’histoire du rock et du metal, et la présence de FAITH NO MORE constituerait sans aucun doute l’une des affiches les plus marquantes de l’édition 2027. D’autres options restent évidemment envisageables, qu’il s’agisse d’une tournée en salles ou d’une participation à plusieurs festivals européens.

En revanche, les fans devront probablement encore patienter avant d’espérer un nouvel album. À ce jour, aucune annonce n’a été faite en ce sens et toute la communication du groupe se concentre exclusivement sur son retour sur scène. La priorité semble clairement être de retrouver le public avant d’envisager un éventuel nouveau chapitre discographique.

Après des années de doutes, le retour de FAITH NO MORE est donc bel et bien une réalité. Il ne manque désormais plus qu’une annonce officielle des dates européennes. Au vu des déclarations de Bill Gould et des premiers concerts déjà confirmés, les chances de revoir le groupe en France durant l’été 2027 n’ont sans doute jamais été aussi élevées.