Tony Iommi annonce son nouvel album solo « From The Dark », sortie le 23 octobre

Le maître des riffs est de retour. Tony Iommi, guitariste emblématique de Black Sabbath et figure fondatrice du heavy metal, dévoilera son nouvel album solo, « From The Dark », le 23 octobre chez BMG Records. Premier aperçu de ce nouvel opus, le single « World Alone » est désormais disponible, accompagné d’un clip plongeant le spectateur dans un univers rétrofuturiste dystopique.

Sur ce titre, Tony Iommi retrouve le chanteur norvégien Jorn Lande, dont la voix puissante et théâtrale apporte une dimension épique à un morceau porté par des riffs massifs, des solos incisifs et une section rythmique redoutable. Le clip met en scène « The Believer », un personnage projeté dans un jeu vidéo déformé où il devra lutter pour sa survie et trouver la rédemption.

Tout au long de « From The Dark », Iommi est accompagné de Jorn Lande, qui cosigne l’ensemble des morceaux, mais aussi de la bassiste Becky Baldwin et du batteur Karl Brazil. Coproduit avec son fidèle collaborateur Mike Exeter, l’album promet un son à la fois moderne, massif et fidèle à l’identité qui a fait la légende du guitariste.

« Nous avons vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Nous ne cherchons rien à prouver : c’est simplement un excellent disque, et il envoie du lourd ! », confie Tony Iommi.

L’album s’ouvre avec « Over The Violent Sun », avant d’enchaîner des titres puissants comme « Black Times », le single « World Alone » ou encore « Beyond The Dead », qui mêle lourdeur et orchestrations grandioses. Les textes de Jorn Lande explorent des thèmes existentiels, entre visions dystopiques, quête de sens et réflexion sur la condition humaine, notamment sur « Stormwatcher » et « Death Wake ». Les deux derniers morceaux, « Return Of The Arbalist » et « Legacy », concluent l’album sur une note épique où s’entremêlent puissance et émotion.

Un an après Back To The Beginning, le concert d’adieu de Black Sabbath donné à Birmingham en 2025, « From The Dark » témoigne d’une inspiration toujours intacte chez Tony Iommi. À 78 ans, le guitariste prouve une nouvelle fois qu’il demeure l’un des compositeurs les plus influents de l’histoire du rock et du metal.

L’album sera proposé dans de nombreux formats physiques, dont plusieurs éditions Deluxe en double vinyle 45 tours avec une luxueuse pochette découpée représentant la célèbre croix de Tony Iommi. Une édition CD Deluxe avec deux titres bonus, un media book de 32 pages ainsi qu’un 45 tours collector de « World Alone », attendu le 4 septembre, compléteront cette sortie particulièrement soignée.

Tracklist

Over The Violent Sun

Black Times

World Alone

Beyond The Dead

Stormwatcher

Death Wake

Return Of The Arbalist

Legacy

Titres bonus (CD Deluxe)

Scent Of Dark

Deified

Sortie : 23 octobre 2026 via BMG Records.