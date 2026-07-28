DEZ FAFARA (DevilDriver) révèle avoir vécu avec une tumeur bénigne au cerveau pendant près de deux ans

Le frontman de COAL CHAMBER et DEVILDRIVER, Dez Fafara, a levé le voile sur l’un des combats les plus difficiles de sa vie. Invité du The Garza Podcast, le chanteur a révélé qu’il vivait depuis près de deux ans avec une tumeur bénigne découverte à la suite d’un grave malaise. Une annonce qu’il avait volontairement gardée secrète jusqu’à aujourd’hui.

Tout a commencé par une violente crise de vertige survenue sans prévenir. Alors qu’il était en excellente condition physique et s’entraînait quotidiennement, Dez Fafara a soudainement perdu connaissance à son domicile avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital. Les examens destinés à comprendre l’origine de ces vertiges ont finalement révélé une tumeur au niveau de la tête.

Le chanteur a expliqué que les médecins avaient rapidement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un cancer, une nouvelle qui a évidemment soulagé sa famille. En revanche, l’emplacement de cette tumeur complique considérablement une éventuelle intervention chirurgicale. Selon les spécialistes qui le suivent, une opération réalisée aujourd’hui présenterait des risques importants, notamment pour la parole et d’autres fonctions neurologiques. Les médecins ont donc choisi de surveiller son évolution au moyen d’IRM réalisées tous les six mois plutôt que d’intervenir immédiatement.

Fidèle à son tempérament combatif, Dez Fafara affirme avoir décidé de tout mettre en œuvre pour préserver sa santé. Il explique suivre une alimentation très stricte, pratiquer le jeûne intermittent ainsi que des périodes de jeûne prolongé, tout en évitant le sucre, les excès de glucides et l’alcool. Selon lui, les derniers examens ont même montré une légère diminution de la taille de la tumeur, une évolution que ses médecins lui auraient présentée comme particulièrement inhabituelle.

Cette révélation apporte également un nouvel éclairage sur les nombreuses difficultés rencontrées ces dernières années. En 2024, Dez Fafara avait déjà dû interrompre plusieurs activités après une urgence médicale et poursuivait parallèlement sa convalescence après un long COVID particulièrement sévère. Ces problèmes de santé avaient conduit COAL CHAMBER à annuler plusieurs tournées, sans que le chanteur ne puisse alors expliquer publiquement l’ensemble de la situation.

Malgré cette épreuve, Dez Fafara se veut rassurant. Il assure qu’il entend poursuivre sa carrière, continuer à enregistrer et monter sur scène tant que son état de santé le lui permettra. Son témoignage est celui d’un artiste qui refuse de laisser la maladie définir son avenir et qui préfère aujourd’hui partager son histoire avec ses fans, convaincu qu’il était temps de parler ouvertement de cette bataille menée loin des projecteurs.