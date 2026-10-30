Rob Zombie dévoile le clip de « Sir Lord Acid Wolfman »

Rob Zombie dévoile le clip de « Sir Lord Acid Wolfman »

À quelques heures d’Halloween, Rob Zombie nous donne rendez-vous dans son univers déjanté avec la sortie du clip officiel de « Sir Lord Acid Wolfman », extrait de son dernier album The Great Satan, paru le 27 février 2026 chez Nuclear Blast Records.

Fidèle à son goût pour les ambiances horrifiques, les personnages improbables et les références au cinéma de série B, Rob Zombie poursuit ici l’exploitation de ce nouvel opus. Avec un titre aussi évocateur que « Sir Lord Acid Wolfman », l’artiste américain ne cache évidemment pas ses influences et son penchant pour les univers psychédéliques et monstrueux.

Sur le plan musical, on retrouve cette recette qui fait sa signature depuis ses débuts en solo : des riffs accrocheurs, un groove puissant et cette approche mêlant heavy metal, sonorités industrielles et rock’n’roll. Un mélange qui s’inscrit dans la continuité de son univers musical, sans renier les influences qui ont façonné sa carrière.

Avec The Great Satan, Rob Zombie poursuit son aventure musicale après The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (2021). Ce nouvel album marque également les retrouvailles avec le guitariste Mike Riggs et le bassiste Rob « Blasko » Nicholson, deux musiciens qui avaient participé à ses premières années en solo.

Eternal Cerberus

Eternal Cerebrus explore l’univers du Metal sous toutes ses formes, des ténèbres les plus brutales aux mélodies les plus éthérées. Sa plume capture l’intensité et la profondeur de ce genre, entre rage cathartique et émotions sublimes. Passionné et incisif, il écrit avec la même énergie qui anime les riffs et les cris.

Autres infos

Sidilarsen dévoile « Intox, Live au Hellfest », extrait de son prochain album live

Sidilarsen dévoile « Intox, Live au Hellfest », extrait de son prochain album live

Dropdead Chaos dévoile « The Cell », premier extrait de son nouvel album « Breathe Again »

Dropdead Chaos dévoile « The Cell », premier extrait de son nouvel album « Breathe Again »

Black Sabbath : « Back To The Beginning », le concert d’adieu immortalisé en vidéo le 11 décembre

Black Sabbath : « Back To The Beginning », le concert d’adieu immortalisé en vidéo le 11 décembre

The HU célèbre le patrimoine vivant et la paix lors d’un événement spécial à l’UNESCO

The HU célèbre le patrimoine vivant et la paix lors d’un événement spécial à l’UNESCO

Enter Shikari dévoile par surprise son nouveau single « Lightyears »

Enter Shikari dévoile par surprise son nouveau single « Lightyears »

AETHER REALM dévoile le clip de « Broken Fist », un nouveau single avec Taj Jewett

AETHER REALM dévoile le clip de « Broken Fist », un nouveau single avec Taj Jewett

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.