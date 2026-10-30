Rob Zombie dévoile le clip de « Sir Lord Acid Wolfman »

À quelques heures d’Halloween, Rob Zombie nous donne rendez-vous dans son univers déjanté avec la sortie du clip officiel de « Sir Lord Acid Wolfman », extrait de son dernier album The Great Satan, paru le 27 février 2026 chez Nuclear Blast Records.

Fidèle à son goût pour les ambiances horrifiques, les personnages improbables et les références au cinéma de série B, Rob Zombie poursuit ici l’exploitation de ce nouvel opus. Avec un titre aussi évocateur que « Sir Lord Acid Wolfman », l’artiste américain ne cache évidemment pas ses influences et son penchant pour les univers psychédéliques et monstrueux.

Sur le plan musical, on retrouve cette recette qui fait sa signature depuis ses débuts en solo : des riffs accrocheurs, un groove puissant et cette approche mêlant heavy metal, sonorités industrielles et rock’n’roll. Un mélange qui s’inscrit dans la continuité de son univers musical, sans renier les influences qui ont façonné sa carrière.

Avec The Great Satan, Rob Zombie poursuit son aventure musicale après The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (2021). Ce nouvel album marque également les retrouvailles avec le guitariste Mike Riggs et le bassiste Rob « Blasko » Nicholson, deux musiciens qui avaient participé à ses premières années en solo.