HYPNO5E annonce « Trame Noire », un nouvel album attendu le 6 novembre et dévoile le premier extrait « Lost Fires »

Trois ans après Sheol, HYPNO5E signe son retour avec l’annonce de Trame Noire, son septième album studio, qui paraîtra le 6 novembre chez Pelagic Records. Pour accompagner cette annonce, le quatuor montpelliérain dévoile « Lost Fires », un premier extrait accompagné d’un clip à l’esthétique cinématographique, fidèle à l’univers singulier du groupe.

Depuis plus de vingt ans, HYPNO5E s’est imposé comme l’une des formations les plus originales de la scène progressive française. Entre metal progressif, post-rock, avant-garde et paysages sonores nourris de samples, le groupe construit des œuvres immersives où la musique et la narration ne font qu’un. Avec Trame Noire, les Montpelliérains ouvrent un nouveau chapitre artistique, marqué par une approche renouvelée de la composition, de la production et de l’écriture.

Premier aperçu de cette nouvelle direction, « Lost Fires » illustre parfaitement cette évolution. Son clip, pensé comme un véritable court-métrage, accompagne un personnage évoluant dans un environnement en perpétuelle transformation. À travers cette mise en scène, HYPNO5E explore les frontières entre le visible et l’invisible, les souvenirs enfouis et les émotions inconscientes, dans une œuvre où la désorientation devient un chemin vers l’introspection.

Le concept de Trame Noire trouve son origine lors d’un séjour d’Emmanuel Jessua sur l’île de La Réunion. Le chanteur et guitariste y découvre le principe de la « trame noire », un aménagement du territoire visant à préserver l’obscurité nocturne afin de protéger les espèces vivant la nuit. Cette idée devient le point de départ d’un récit où un protagoniste traverse une nuit durant laquelle chaque bruit, chaque battement d’aile ou variation de lumière fait ressurgir un traumatisme profondément enfoui. Plus qu’une histoire linéaire, l’album s’intéresse aux métamorphoses intérieures et aux détails presque imperceptibles qui façonnent notre perception.

Succédant à la duologie conceptuelle A Distant (Dark) Source (2019) et Sheol (2023), Trame Noire marque également une évolution sonore. Plus direct dans son format d’une quarantaine de minutes, le disque privilégie une production plus aérée, moins ancrée dans les codes du metal technique traditionnel et davantage inspirée par les grandes œuvres du rock psychédélique des années 70. Les six compositions s’enchaînent comme un seul et même voyage, alternant passages contemplatifs et explosions d’une rare intensité.

Cette volonté d’aller à l’essentiel se retrouve également dans son identité visuelle. La pochette, réalisée par Thierry Jessua, père d’Emmanuel et collaborateur de longue date du groupe, prend la forme d’une esquisse volontairement brute, conservée dans son état originel afin de renforcer le caractère humain et organique de l’œuvre.

Après plus de deux décennies de carrière, HYPNO5E continue ainsi de refuser toute forme de répétition. Comme l’explique Emmanuel Jessua, chaque album doit raconter son histoire d’une manière différente afin que le groupe ne devienne jamais prévisible. Trame Noire s’annonce ainsi comme une nouvelle étape majeure dans la discographie d’une formation qui n’a jamais cessé de repousser les frontières de son propre univers.

Pour accompagner cette sortie, HYPNO5E prendra la route en octobre pour une tournée française en tête d’affiche avant de rejoindre THE OCEAN en décembre pour une tournée européenne.

Tracklist de « Trame Noire » :

Lost Fires Falmer Molecular Angel Bare Bones Trame Noire (titre final non communiqué à ce jour)

Sources :

Communiqué de presse Pelagic Records

HYPNO5E