« Seraphim », le nouveau single explosif de SAVE US avant l’arrivée de l’album « Death To Something »

Le trio transcontinental SAVE US poursuit la montée en puissance autour de son premier album chez Solid State Records avec la sortie du clip de « Seraphim ». Ce nouveau single offre un aperçu particulièrement musclé de Death To Something, attendu le 16 octobre, et confirme les ambitions d’un groupe qui s’impose progressivement parmi les nouveaux noms à suivre de la scène metalcore.

Produit par Landon Tewers, chanteur de The Plot In You et producteur reconnu de la scène moderne, Death To Something s’annonce comme l’œuvre la plus ambitieuse du groupe. Avec « Seraphim », SAVE US met en avant l’un des morceaux les plus intenses de l’album, mêlant violence sonore et envolées mélodiques.

Le chanteur Miguel Owls ne cache pas son enthousiasme : selon lui, « Seraphim » est le véritable « briseur de nuques » du disque. Le morceau démarre sur des passages d’une extrême agressivité avant de basculer vers un refrain aérien et presque onirique. Cette opposition entre hurlements incessants et lignes vocales atmosphériques constitue l’une des signatures du titre, pensé avant tout pour faire réagir le public en concert.

L’histoire de SAVE US est aussi atypique que moderne. Tout commence en 2023 lorsque Miguel Owls, installé dans la vallée centrale de Californie, publie régulièrement des reprises sur les réseaux sociaux. L’une d’elles, consacrée à Architects, attire l’attention du guitariste Chris Biddiscombe, basé à Bristol, au Royaume-Uni. Un simple message envoyé sur TikTok donnera naissance à une collaboration à plus de 8 000 kilomètres de distance, rapidement complétée par le batteur Benji Havercroft.

Malgré les contraintes du quotidien, les trois musiciens développent leur projet à distance. Miguel Owls adapte même son rythme de vie pour composer avec ses partenaires avant de partir travailler en usine. Avant de se rencontrer physiquement, le trio avait déjà enregistré plusieurs morceaux ensemble. Leur premier EP LUCID permet au groupe de se faire remarquer, notamment grâce au titre « Distance », qui dépasse aujourd’hui les 2,6 millions d’écoutes sur Spotify. L’année suivante, SAVE US confirme avec l’EP EXIST avant de signer chez Solid State Records et de rejoindre le Michigan pour enregistrer son premier album avec Landon Tewers.

Le nom du groupe reflète directement cette aventure. Les trois musiciens étaient sur le point d’abandonner leurs rêves musicaux lorsqu’ils se sont rencontrés. Ensemble, ils ont retrouvé l’envie de créer, donnant naissance à un projet profondément marqué par les émotions, les doutes et l’espoir. Une philosophie qui irrigue l’ensemble de Death To Something.

Prévu pour le 16 octobre, l’album comprendra douze titres, dont les déjà dévoilés « Last Of Me » et « Seraphim ». Si ces premiers extraits donnent le ton, SAVE US pourrait bien s’imposer comme l’une des révélations metalcore de cette fin d’année.

Tracklist de « Death To Something » :

Chains

Last Of Me

Mente Fragmentada

No Holding Back

Seraphim

Far

Runaway

Bruised

Cry

Numb

Death To Something

Stasis