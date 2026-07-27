ENEMY INSIDE dévoile « Dopamine », un nouveau single puissant avant son prochain album

ENEMY INSIDE poursuit le lancement de son prochain album studio avec la sortie de « Dopamine », un nouveau single accompagné d’un clip officiel. Après avoir ouvert un nouveau chapitre de sa carrière avec « R.I.P. », le groupe allemand confirme sa volonté de franchir un nouveau cap en proposant un titre aussi accrocheur qu’intense.

Originaire d’Aschaffenburg, ENEMY INSIDE continue d’affirmer une identité musicale qui mêle alternative metal, metalcore et sonorités industrielles. « Dopamine » s’appuie sur des riffs massifs, des refrains immédiatement mémorisables et une ambiance hypnotique qui illustre parfaitement l’évolution du groupe. Le clip, à l’esthétique soignée, retranscrit visuellement toute la tension émotionnelle et l’énergie addictive du morceau.

La chanteuse Nastassja Giulia explique que « Dopamine » évoque cette alchimie particulière qui peut naître entre deux personnes. Le morceau parle de cette montée d’adrénaline, de l’obsession et de l’euphorie qui envahissent l’esprit lorsqu’une personne occupe toutes les pensées. Musicalement, le groupe a cherché à traduire ces émotions à travers un équilibre entre puissance brute, mélodies entêtantes et atmosphères immersives.

Avec cette nouvelle composition, ENEMY INSIDE continue de préparer le terrain pour son quatrième album studio, dont les détails devraient être dévoilés prochainement. Les deux premiers extraits, « R.I.P. » et désormais « Dopamine », laissent entrevoir un disque qui devrait séduire aussi bien les amateurs de metal moderne que les fans de rock alternatif.

Depuis la sortie de son premier album Phoenix en 2018, le groupe n’a cessé de gagner en visibilité sur la scène internationale. Le titre éponyme approche aujourd’hui les sept millions d’écoutes sur Spotify, tandis que l’album cumule plus de 25 millions de streams. Son successeur, Seven (2021), a confirmé cette dynamique grâce à des singles comme « Crystallize » et « Release Me », avant que Venom ne vienne renforcer la réputation du groupe avec une approche toujours plus affirmée.

Au fil des années, ENEMY INSIDE s’est également imposé sur scène en partageant l’affiche de nombreux festivals majeurs tels que Wacken Open Air, M’era Luna ou encore la Full Metal Cruise. Plus récemment, le groupe a accompagné Smash Into Pieces lors d’une tournée européenne couronnée de succès.

Désormais, tous les regards sont tournés vers ce nouvel album et la prochaine tournée en tête d’affiche d’ENEMY INSIDE, dont les dates seront annoncées prochainement. En attendant, « Dopamine » offre un aperçu convaincant d’un groupe qui continue de faire évoluer son univers sans renier l’énergie et l’efficacité qui ont fait son succès.