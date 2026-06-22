Bilan Hellfest 2026 : chaleur extrême, concerts mémorables et un avenir encore plus grand

Il y a des éditions qui marquent davantage que d’autres. Le Hellfest 2026 fait clairement partie de celles-là. Entre une météo caniculaire, des concerts mémorables sur l’ensemble des scènes et des annonces majeures pour l’avenir du festival, cette 19e édition a une nouvelle fois démontré pourquoi Clisson est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la planète metal.

Comme chaque année, le festival affichait complet plusieurs mois avant l’annonce du moindre groupe. Une preuve supplémentaire de la confiance que les festivaliers accordent à l’événement. Du 18 au 21 juin, ce sont 183 groupes qui se sont succédé sur les six scènes du site, auxquels il faut désormais ajouter une journée du mercredi qui fait de plus en plus partie intégrante de l’expérience. Entre les concerts de la Hellstage, les animations du Hellcity Bar et l’ambiance particulière qui règne déjà dans les allées du festival, beaucoup de festivaliers considèrent désormais ce « Day 0 » comme le véritable début des festivités.

Cette année encore, le Hellfest a réussi à mélanger les générations et les styles. Les légendes comme Iron Maiden, Alice Cooper, Megadeth, Accept ou Deep Purple ont côtoyé des groupes plus récents comme The Halo Effect, Tesseract, Malevolence ou Black Veil Brides. Au total, 85 artistes effectuaient leur première apparition à Clisson, preuve que le festival continue de regarder vers l’avenir tout en restant fidèle à son ADN.

Mais s’il y a bien un élément qui aura marqué cette édition 2026, c’est la chaleur. Pendant quatre jours, les températures ont régulièrement dépassé les 30 degrés avant de culminer à près de 38 degrés lors du dimanche. Sous les tentes de la Temple et de l’Altar, la sensation était parfois encore plus impressionnante. Malgré des conditions particulièrement éprouvantes, les festivaliers ont une nouvelle fois démontré leur passion et leur résistance. Les pits ont continué de tourner, les crowd surfers de défiler et l’ambiance est restée remarquablement positive tout au long du week-end.

Le jeudi a parfaitement lancé cette édition avec les prestations de We Came As Romans, The Pretty Reckless, The Halo Effect ou encore Kadavar. Alice Cooper a rappelé qu’il demeurait un showman hors pair, tandis que l’hommage rendu à Ozzy Osbourne sur les MainStages, accompagné d’un gigantesque feu d’artifice, restera certainement comme l’un des moments les plus émouvants du week-end.

Le vendredi a vu défiler quelques-uns des noms les plus prestigieux de l’affiche. Iron Maiden a célébré ses cinquante ans devant une marée de fans venus assister à l’un des concerts les plus attendus de cette édition. Sinsaenum a livré une prestation chargée d’émotion, Sepultura a poursuivi sa tournée d’adieu avec une puissance intacte et The Dillinger Escape Plan a transformé la Warzone en véritable chaos organisé.

Le samedi aura probablement été l’une des journées les plus variées du festival. Sidilarsen a signé l’une des performances les plus marquantes de sa carrière à Clisson, Anthrax a rappelé pourquoi il reste une référence du thrash metal et Carcass a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son savoir-faire. Cult Of Luna a hypnotisé la Valley tandis que Hatebreed a conclu la journée sur une Warzone littéralement en fusion.

Enfin, le dimanche s’est déroulé dans une atmosphère plus lourde et plus poisseuse, portée par Scour, Eyehategod, Corrosion Of Conformity, Agnostic Front et Napalm Death. C’est finalement Down qui a eu l’honneur de refermer cette édition 2026. Dans une Valley remplie d’amateurs de gros riffs, Phil Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Windstein et leurs compagnons ont offert un final à la fois puissant, chaleureux et profondément humain, comme une manière idéale de conclure ces quatre jours de communion entre passionnés.

Mais le Hellfest ne se résume plus depuis longtemps à une succession de concerts. Le Metal Corner, la Purple House, les expositions, les nombreuses animations, les stands associatifs ou encore l’impressionnante scénographie contribuent eux aussi à faire du festival une véritable ville éphémère où se croisent toutes les générations de fans dans une ambiance généralement bienveillante.

Derrière cette immense machine se cachent également des milliers de personnes qui travaillent dans l’ombre. Salariés, techniciens, agents de sécurité, secouristes, intermittents et bénévoles permettent chaque année au festival de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Leur engagement contribue largement à la réussite d’un événement qui a acquis une réputation dépassant désormais largement les frontières françaises.

Et alors que les derniers campeurs quittaient Clisson, une autre information occupait déjà les conversations. À l’occasion de sa vingtième édition, en 2027, le Hellfest changera de dimension. Annoncé par Ben Barbaud, le festival passera de six à dix scènes et de 180 à 300 groupes, tout en conservant sa formule sur quatre jours et une capacité d’accueil de 70 000 personnes par jour. Une évolution majeure qui constitue sans doute la plus importante transformation du festival depuis sa création.

Après une édition marquée par une chaleur accablante, des concerts mémorables et une ambiance toujours aussi unique, une chose semble plus évidente que jamais : le Hellfest continue d’écrire son histoire. Et si 2026 restera comme une très grande édition, tous les regards sont désormais tournés vers 2027, qui s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous les plus ambitieux de l’histoire du festival.