Iron Maiden : une panne électrique interrompt le concert à Paris La Défense Arena, l’installation interne de la salle pointée du doigt

Le concert d’Iron Maiden à Paris La Défense Arena, ce lundi 22 juin 2026, a connu un incident particulièrement rare. Alors que près de 30 000 spectateurs assistaient au passage du groupe britannique dans le cadre de sa tournée « Run For Your Lives », une importante panne d’électricité a plongé la salle dans le noir vers 21h40.

L’interruption est survenue alors que le groupe interprétait « 2 Minutes To Midnight ». Après plusieurs annonces et plus d’une heure d’attente, le courant a finalement été rétabli et le concert a pu reprendre vers 22h40.

Bruce Dickinson a alors averti le public qu’en raison des contraintes horaires imposées à la salle, Iron Maiden ne pourrait pas prolonger son set au-delà de 23h30. Plusieurs morceaux prévus en fin de concert ont ainsi été supprimés afin de respecter le couvre-feu.

Selon les premières informations relayées par l’AFP, les équipes de Paris La Défense Arena ont lancé une enquête afin de déterminer si la forte canicule qui touche actuellement la région parisienne a pu jouer un rôle dans cet incident.

Cependant, Enedis a rapidement indiqué que la panne ne provenait pas du réseau électrique extérieur. Les premières constatations orientent plutôt les investigations vers les installations électriques internes de Paris La Défense Arena.

Aucune conclusion définitive n’a toutefois été communiquée à ce stade et les analyses se poursuivent.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont partagé leur frustration après cette interruption exceptionnelle. Plusieurs spectateurs présents ont confirmé que trois titres auraient finalement été retirés de la setlist afin de respecter l’horaire limite fixé à 23h30.

L’incident est d’autant plus marquant que cette date parisienne faisait l’objet d’une captation vidéo, un détail largement évoqué par les fans sur Reddit. Reste désormais à savoir si les images enregistrées pourront être exploitées malgré cette coupure inattendue.

Iron Maiden poursuit sa tournée « Run For Your Lives », tandis que les regards se tournent désormais vers Paris La Défense Arena et les résultats de l’enquête destinée à déterminer l’origine exacte de cette panne spectaculaire.