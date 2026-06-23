Dépression post-Hellfest : le guide de survie du festivalier en manque de Clisson

Le Hellfest 2026 est terminé.

Après quatre jours hors du temps, des dizaines de concerts, des kilomètres parcourus, des rencontres, des découvertes, des moments de folie et quelques heures de sommeil grappillées entre deux journées marathon, il faut désormais rentrer chez soi.

Et comme chaque année, le retour à la réalité est brutal.

Bienvenue dans la dépression post-Hellfest.

Vous pensiez être seuls ? Rassurez-vous, des milliers de festivaliers traversent exactement la même épreuve.

Symptôme n°1 : vous regardez vos photos toutes les dix minutes

À peine rentré, vous avez déjà replongé dans votre téléphone.

Les flammes des Mainstages, les décors toujours plus impressionnants, les sourires des amis, les découvertes improbables, les wall of death gigantesques, les couchers de soleil sur Clisson…

Chaque photo est une petite machine à remonter le temps.

Et vous vous dites déjà :

« On y était. »

Symptôme n°2 : plus rien ne semble normal

Prendre une douche sans faire la queue.

Dormir dans un vrai lit.

Manger sans chercher un food truck.

Ne plus entendre de double grosse caisse au réveil.

Après quatre jours passés dans la bulle Hellfest, le retour au quotidien paraît presque étrange.

Symptôme n°3 : vous avez déjà envie d’y retourner

À peine les valises posées que certains se surprennent déjà à parler de l’année prochaine.

Parce qu’au-delà des concerts, le Hellfest est devenu un rendez-vous.

Une parenthèse.

Une réunion de famille géante où se croisent toutes les générations de passionnés.

Et chaque année, au moment du départ, la même phrase revient :

« À l’année prochaine. »

Des souvenirs plein la tête

Cette édition 2026 nous aura encore offert son lot de moments inoubliables.

Des concerts monumentaux.

Des découvertes inattendues.

Des ambiances incroyables.

Des chants repris par des milliers de voix.

Des instants suspendus, parfois drôles, parfois émouvants, mais toujours uniques.

Car au Hellfest, ce ne sont pas seulement les groupes qui font la magie du festival.

Ce sont aussi ses festivaliers.

Les habitués comme les nouveaux venus.

Les groupes d’amis qui se retrouvent chaque année.

Les voisins de camping devenus des compagnons de route.

Les sourires échangés au détour d’une file d’attente.

Les discussions improvisées entre passionnés.

Pendant quelques jours, Clisson devient un monde à part.

Et c’est peut-être pour cela que le retour est toujours un peu difficile.

Heureusement, il existe des remèdes

Première étape : trier ses photos.

Deuxième étape : raconter ses meilleurs souvenirs.

Troisième étape : replonger dans les live reports et revivre les concerts qui ont marqué cette édition. (ndlr: Toutes nos publications et nos photos sont disponibles via ce lien: https://www.trexsound.com/?s=Hellfest)

Quatrième étape : continuer à écouter les groupes découverts pendant le week-end.

Cinquième étape : commencer à rêver de la prochaine édition.

Parce que finalement, la dépression post-Hellfest n’est peut-être que la preuve d’une chose :

Nous avons vécu quelque chose d’exceptionnel.

Merci Hellfest 2026

Les scènes se sont éteintes.

Les campings se sont vidés.

Les décors retrouveront bientôt leur calme.

Mais les souvenirs, eux, resteront.

Et dans quelques semaines, nous recommencerons déjà à imaginer l’affiche de l’année prochaine.

À spéculer.

À débattre.

À rêver.

Parce qu’au fond, le Hellfest ne dure pas quatre jours.

Il nous accompagne toute l’année.

Et si le manque se fait déjà sentir, une chose est certaine :

Rendez-vous à Clisson en 2027.

Comme toujours.