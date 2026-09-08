HURAKAN dévoile le clip de « Dogma », nouvel extrait de son album « Eternal Scars »

Le groupe français de brutal deathcore HURAKAN vient de dévoiler le clip de « Dogma », deuxième extrait de son nouvel album « Eternal Scars », attendu le 30 octobre 2026. Après « Parasite », paru en juin dernier, le quintet poursuit ainsi la présentation d’un disque qui s’annonce particulièrement sombre et frontal.

Originaire d’Amiens et formé en 2017, HURAKAN s’est rapidement fait une place sur la scène deathcore française avec une musique aussi brutale qu’oppressante. Le groupe, aujourd’hui composé de Danny Louzon au chant, Raphaël Darras à la basse, Maxime Maréchal et Thomas Moreau aux guitares et Loris Marquand à la batterie, compte déjà trois albums à son actif, « Multiversal Entities of Abhorrent Hatred » en 2017, « Abomination of Aurokos » en 2019 et « Via Aeterna » en 2022, ce dernier ayant également bénéficié d’une version instrumentale.

Au fil des années et de nombreuses dates en France comme en Europe, HURAKAN s’est constitué une solide fanbase au-delà des frontières françaises. Le groupe a notamment partagé la scène avec Aborted, Dark Tranquillity, Unearth, Suffocation, Benighted ou encore Stillbirth, aussi bien en salle que dans le cadre de festivals.

Avec « Dogma », HURAKAN s’attaque cette fois à la manipulation religieuse et à l’oppression exercée au nom de la foi. Le groupe dénonce notamment l’utilisation de la religion comme outil de contrôle des populations, ainsi que la manière dont certaines autorités ont pu s’en servir pour justifier la violence et imposer la peur au détriment de l’amour ou de la liberté spirituelle.

Ce nouveau morceau s’inscrit pleinement dans la démarche de « Eternal Scars », un album décrit par HURAKAN comme une « thérapie en 10 chapitres ». Le disque explore une vision particulièrement sombre de l’humanité, à travers la métaphore d’un parasite intérieur représentant sa propre déchéance. Manipulation religieuse, effondrement des croyances, hypocrisie sociale, mais aussi dépression, haine de soi, blessures identitaires, traumatismes, violences, abus, deuil et culpabilité constituent les différents thèmes abordés au fil des morceaux.

Musicalement, le groupe entend également franchir un nouveau cap. « Eternal Scars » est le premier album de HURAKAN enregistré intégralement au Vamacara Studio, avec HK aux commandes. Le groupe explique avoir profité de cette période de travail pour expérimenter et affiner ses compositions, avec l’objectif de proposer un résultat plus abouti, porté par des riffs particulièrement efficaces et une identité sonore renouvelée.

Ce quatrième album marque également une nouvelle étape pour HURAKAN avec un nouveau line-up et une volonté assumée d’aller encore plus loin dans la violence et l’obscurité. Pour autant, cette brutalité conserve une fonction bien précise dans la musique du groupe. HURAKAN cherche à transformer la rage, les angoisses et les blessures intérieures en une expérience cathartique, où la violence devient un moyen de se confronter à ce qui oppresse plutôt qu’une simple démonstration de force.

Après « Parasite » et désormais « Dogma », « Eternal Scars » se dessine donc comme un disque particulièrement personnel et engagé, dans lequel les traumatismes individuels rencontrent une critique plus large de la société et de l’humanité. Derrière la noirceur du propos, HURAKAN revendique finalement une ambition presque paradoxale, rassembler les auditeurs autour d’un même combat pour la paix intérieure.

« Eternal Scars » sortira le 30 octobre 2026. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur la boutique officielle du groupe.

HURAKAN sera notamment sur scène le 11 septembre au SidFest 2026 à Tours, le 10 octobre au Deathtoberfest 2026 à Liège, avant une release party prévue le 7 novembre à L’Empreinte de Savigny-le-Temple.