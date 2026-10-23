GET THE SHOT « Crucifixion Depiction » : douze minutes de violence pure (Chronique)

Avec Crucifixion Depiction, GET THE SHOT revient avec un EP de quatre titres brutal, sans concession et résolument « dans ta face ». En douze minutes, les Québécois délivrent un concentré de violence, de groove et d’énergie qui ne laisse que peu de place à la respiration. La production constitue l’un des points forts de ce nouvel effort, avec un son de guitares qui renvoie directement au Death Metal des années 90, tandis que les voix s’inscrivent pleinement dans les codes du Hardcore actuel. Un mélange particulièrement efficace, qui donne à l’ensemble une identité à la fois familière et percutante.

GET THE SHOT maîtrise parfaitement l’équilibre entre ses différentes influences. Les riffs puisent autant dans le Thrash et le Death Metal que dans les figures de style du Hardcore, sans jamais donner l’impression d’un assemblage artificiel. Tout est parfaitement cohérent, porté par une dynamique qui traverse les quatre titres. Les musiciens ne cherchent pas à faire dans la dentelle : les riffs cognent, les rythmiques tabassent et le groove donne à chaque morceau une puissance supplémentaire. On apprécie ce déferlement de violence et de percussion qui colle littéralement au mur. L’EP ne relâche jamais la pression et on en prend plein les oreilles du début à la fin.

Derrière cette déferlante sonore, Crucifixion Depiction marque aussi une nouvelle étape pour le groupe, après des changements de line-up avec l’arrivée du chanteur Matthieu Dhani et le retour du guitariste d’origine. Le titre éponyme, comme « Feed Me To The Pigs », l’un des singles de cette sortie, laisse transparaître une dimension plus sombre, nourrie par la perte, la rage et les épreuves traversées. « Prying Eyes », choisi comme titre phare de l’EP, revient quant à lui à une formule Fast & Heavy particulièrement efficace. Quant à « Strained », ses 44 secondes suffisent à maintenir la pression sans détour.

Avec plus de quinze ans d’existence et une solide expérience scénique, GET THE SHOT n’a plus besoin de démontrer sa capacité à envoyer du lourd. Ce nouvel EP rappelle surtout que le groupe sait encore affûter ses armes et trouver le juste équilibre entre ses racines Hardcore et ses penchants métalliques. Crucifixion Depiction est court, intense et convaincant. On en ressort avec une seule envie : que cette déferlante se prolonge sur un album complet. Car si ces quatre titres donnent un aperçu aussi efficace de la direction prise par le groupe, la suite mérite clairement qu’on s’y intéresse.