STRAY VIEW « Self Inflicted » : un album de metal moderne efficace, mais sans surprise

Avec Self Inflicted, attendu le 16 octobre 2026 chez Hopeless Records, STRAY VIEW s’inscrit pleinement dans la mouvance du metal moderne et contemporain. Entre déferlantes de riffs, passages plus mélodiques et respirations chargées d’émotion, le groupe américain applique une formule désormais bien connue, popularisée notamment par ARCHITECTS, BURY TOMORROW, WHILE SHE SLEEPS ou encore BRING ME THE HORIZON. Un terrain de jeu qu’il maîtrise suffisamment pour livrer un album convaincant, même si l’ensemble peine à se démarquer d’une concurrence particulièrement dense.

Formé en 2023, STRAY VIEW réunit Dave Escamilla au chant, Brandon Rodriguez à la guitare, Jake Lewis à la basse et Lukas Vitullo à la batterie. Le groupe mélange rock, metal, sonorités alternatives et touches électroniques, avec une approche qui privilégie autant l’impact que la dimension émotionnelle. Signé chez Hopeless Records en 2024, le quatuor poursuit ici son développement avec un disque qui entend explorer les contradictions humaines et les relations qui façonnent nos personnalités.

Le titre Self Inflicted annonce d’ailleurs la couleur. Le groupe explique avoir écrit cet album à partir d’une période d’introspection, de remise en question et de prise de responsabilité. La colère envers les personnes qui nous entourent côtoie ainsi la reconnaissance de ses propres erreurs, avec une idée centrale : celle de la rédemption et de la capacité de chacun à changer. Une thématique qui s’accorde naturellement avec les contrastes musicaux du metal moderne, où les passages agressifs répondent aux mélodies plus sensibles et aux moments de vulnérabilité.

Sur le plan musical, STRAY VIEW coche les cases attendues du genre. Les riffs puissants alternent avec des séquences plus aériennes, tandis que les vocaux naviguent entre intensité et sensibilité. Les compositions sont accrocheuses et suffisamment bien construites pour retenir l’attention. La production, claire et précise, met efficacement en valeur les différentes couches instrumentales et donne à l’ensemble une ampleur tout à fait comparable à celle des productions actuelles les plus soignées. Rien ne semble laissé au hasard, et le groupe sait manifestement comment construire des titres capables de conjuguer énergie et accessibilité.

Le problème, c’est que cette maîtrise ne s’accompagne pas toujours d’une véritable personnalité musicale. À force de retrouver les mêmes alternances entre riffs incisifs, refrains mélodiques, ruptures de rythme et passages plus atmosphériques, on finit par avoir une impression de déjà-entendu. Là où certains groupes parviennent à détourner les codes du metal moderne pour développer une identité immédiatement reconnaissable, STRAY VIEW reste ici dans un registre assez balisé. Les influences sont perceptibles et la recette fonctionne, mais elle réserve peu de surprises à ceux qui suivent attentivement la scène contemporaine.

Cela ne signifie pas pour autant que Self Inflicted manque d’intérêt. L’album bénéficie d’une exécution solide, de compositions efficaces et d’un soin évident apporté aux arrangements comme à la production. STRAY VIEW démontre qu’il possède les armes nécessaires pour trouver sa place dans un paysage musical où les formations de metal moderne se multiplient. Il lui reste toutefois à dépasser les références qui nourrissent son identité pour imposer une signature plus personnelle et réellement marquante.

Au final, Self Inflicted est un album bien réalisé, accrocheur et cohérent, qui devrait satisfaire les amateurs de metal moderne à la recherche d’un disque mêlant puissance, mélodie et sensibilité. Pour les auditeurs déjà familiers d’ARCHITECTS, BURY TOMORROW ou WHILE SHE SLEEPS, l’écoute sera agréable, mais rarement surprenante. STRAY VIEW maîtrise les codes du genre ; reste maintenant à trouver ce qui lui permettra de sortir durablement du lot.