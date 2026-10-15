TORTURED DEMON dévoile « Apocalypse », un premier titre chez BLKIIBLK

La jeune garde du thrash metal britannique passe à la vitesse supérieure. TORTURED DEMON vient de dévoiler « Apocalypse », son premier single sous le label BLKIIBLK, et annonce la sortie d’un nouvel album prévu pour début 2027. Avec ce titre, le quatuor d’Oldham entend affirmer son identité, entre thrash old-school, agressivité punk et sonorités plus modernes.

Formé autour du guitariste et chanteur Jacob Parkinson, de son frère Joe Parkinson à la batterie, du guitariste Rory Marsland-Smith et du bassiste Lewis Bridges, TORTURED DEMON s’est progressivement imposé sur la scène underground britannique. Malgré l’âge encore très jeune de ses membres, autour de 22 ans ou moins, le groupe a déjà accumulé une solide expérience de la scène, avec notamment des passages au Bloodstock et des concerts aux côtés de POWER TRIP, MUNICIPAL WASTE, DEATH ANGEL, EVILE et XENTRIX. Deux albums autoproduits lui ont également permis de construire ses premières fondations avant cette nouvelle étape.

« Apocalypse » fait office de déclaration d’intention pour la suite. Le groupe y mélange la vitesse du thrash traditionnel, accordé en Mi standard, et des passages plus lourds aux guitares accordées plus bas. Une combinaison qui reflète aussi bien ses racines que sa volonté de faire évoluer son approche musicale. Sur le plan des paroles, le morceau exprime la colère et le ressentiment d’une jeunesse confrontée à un avenir incertain, dont les perspectives semblent sacrifiées par les classes dirigeantes.

Mike Gitter, responsable mondial des signatures et du développement artistique chez Frontiers, ainsi que patron du label BLKIIBLK, ne cache pas son enthousiasme. Il souligne la réputation déjà acquise par TORTURED DEMON pour son thrash agressif aux accents punk, tout en estimant que le nouvel album pousse plus loin le travail de composition et d’interprétation, sans renier les origines du groupe.

Ce nouveau disque, attendu début 2027, marquera donc les débuts du groupe sur son nouveau label après deux sorties indépendantes. Une étape importante pour une formation qui entend transformer son expérience de la scène underground en une reconnaissance plus large.

En attendant l’album, TORTURED DEMON partira en tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni et en Irlande, avec UNBURIER en première partie. Cette série de concerts débutera le 22 octobre à Glasgow et se poursuivra jusqu’au 30 octobre à Manchester, avant deux dates irlandaises les 21 et 22 novembre à Dublin et Belfast.

Dates de la tournée « Apocalypse UK Tour 2026 » :

22 octobre : Glasgow, Audio

23 octobre : Leeds, The Key Club

24 octobre : Londres, Downstairs at The Dome

25 octobre : Bristol, Exchange

27 octobre : Southampton, The Joiners

28 octobre : Swansea, The Bunkhouse

29 octobre : Nottingham, The Old Cold Store

30 octobre : Manchester, Academy 3

21 novembre : Dublin, Opium

22 novembre : Belfast, Limelight 2

Avec « Apocalypse », TORTURED DEMON ne prétend pas réinventer le metal, mais revendique une approche directe et sans concession, portée par une énergie brute et une volonté de faire vivre le thrash à sa manière. Le rendez-vous est pris pour 2027, avec un premier album chez BLKIIBLK qui pourrait bien constituer un tournant dans le parcours du groupe.