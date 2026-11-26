REVNOIR « Sometimes I Feel You, Sometimes I Don’t »: le metal moderne français à l’heure de la confirmation (Chronique)

Il y a quelques années encore, voir un groupe français s’imposer sur la scène metal moderne internationale relevait presque de l’exception. Aujourd’hui, une nouvelle génération semble bien décidée à changer la donne. REVNOIR fait clairement partie de ces formations qui portent cette ambition, avec une approche musicale qui s’éloigne des codes traditionnels du metal pour aller chercher des influences plus actuelles, à la croisée du metal alternatif, de l’électronique et des productions ultra modernes.

Avec « Sometimes I Feel You, Sometimes I Don’t », le quatuor poursuit cette trajectoire et livre un album parfaitement ancré dans son époque. Dès les premières écoutes, on retrouve les ingrédients qui font le succès de cette nouvelle scène : une production massive et particulièrement soignée, des breakdowns imposants, des refrains accrocheurs et une utilisation de l’électronique qui vient habiller les compositions d’ambiances parfois presque futuristes. L’ensemble est parfaitement maîtrisé et REVNOIR démontre une nouvelle fois sa capacité à évoluer dans cet univers avec une réelle efficacité.

Il faut d’ailleurs reconnaître que le groupe coche toutes les cases du genre. Le son est à la hauteur des meilleures productions actuelles, les arrangements sont travaillés et l’équilibre entre passages lourds et séquences plus mélodiques fonctionne bien. Rien ne semble véritablement laissé au hasard, avec une attention particulière portée à l’impact de chaque morceau. On comprend facilement pourquoi REVNOIR attire aujourd’hui l’attention bien au-delà de nos frontières.

Mais c’est aussi là que se pose une question. Cette nouvelle vague de metal moderne, aux productions léchées et aux recettes désormais bien identifiées, ne risque-t-elle pas de finir par tourner en rond ? Les sorties se multiplient, les groupes se ressemblent parfois et les mêmes ingrédients reviennent régulièrement dans les compositions. Comme dans tous les styles qui rencontrent un succès important, le risque est de voir l’offre devenir tellement abondante qu’il devient de plus en plus difficile de sortir véritablement du lot. Et si REVNOIR maîtrise parfaitement les codes, il lui faudra probablement trouver quelques arguments supplémentaires pour franchir un nouveau cap et affirmer une identité encore plus immédiatement reconnaissable.

Cela n’enlève évidemment rien au chemin parcouru. Révélation de l’année lors des Foudres 2025, sélectionné parmi les artistes à suivre par Spotify et fort de plusieurs millions de streams, REVNOIR est déjà devenu l’un des noms qui comptent dans le paysage du metal moderne français. Une reconnaissance qui se traduit également sur scène, avec une présence dans plusieurs festivals majeurs, dont le Hellfest, Into The Grave, V and B Fest’ et Xtreme Fest.

Au final, « Sometimes I Feel You, Sometimes I Don’t » est un album solide, efficace et parfaitement produit, qui confirme que REVNOIR possède les armes pour jouer dans la cour des grands. On reste forcément heureux et impressionné de voir une formation française atteindre ce niveau et séduire un public international. Reste maintenant à transformer cette belle dynamique en une véritable singularité musicale. Car dans une scène aussi concurrentielle, maîtriser les codes ne suffit plus toujours, il faut aussi réussir à imposer les siens.