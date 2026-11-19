HERBA MATE « Bolide I & II », un voyage psychédélique entre désert et horizons lointains (Chronique)

Avec plus de 25 ans d’existence, le trio italien Herba Mate revient avec « Bolide I & II », un nouvel album qui confirme toute la singularité de son univers musical. À la croisée du Desert Rock, du Stoner et d’un Heavy Rock psychédélique, le groupe développe une musique hypnotique, profonde et particulièrement immersive. Un disque qui prend le temps de respirer, sans jamais renoncer à la puissance de ses compositions.

Il y a des albums qui ne cherchent pas nécessairement à impressionner dès les premières secondes, mais qui préfèrent installer progressivement leur atmosphère. « Bolide I & II » appartient clairement à cette catégorie. Herba Mate possède une identité bien à lui, construite autour de riffs chaleureux, de rythmiques répétitives et de longues échappées psychédéliques. Une musique qui s’écoute avec une facilité déconcertante, alors même que les compositions et les arrangements sont loin d’être simplistes. Derrière cette apparente décontraction se cache un véritable travail de construction, où chaque intervention trouve naturellement sa place.

Enregistré principalement en conditions live autour du trio guitare, basse et batterie, l’album conserve une belle spontanéité. Mais Herba Mate ne se contente pas de dérouler une formule Desert Rock traditionnelle. Le groupe enrichit progressivement son propos avec des interventions de saxophone, d’orgue, de piano, de synthétiseurs et de voix additionnelles. Ces contributions apportent des couleurs nouvelles sans jamais dénaturer l’identité du trio. Le résultat est particulièrement bien produit, avec une vraie cohérence entre les morceaux les plus directs et les passages plus atmosphériques.

« Gully Island » ouvre les hostilités avec une longue montée instrumentale qui prend progressivement de l’ampleur. L’arrivée du saxophone de Gianni Perinelli donne une dimension supplémentaire à cette première échappée, quelque part entre jazz expérimental et transe psychédélique. « Boogie Mouse » prend ensuite une direction plus franchement Rock’n’Roll, avec un chant habité et une énergie plus immédiate. Derrière son apparente simplicité, le morceau développe un propos assez mordant sur la manipulation et l’exploitation des peurs, à travers la figure d’un vendeur de rêves qui promet une liberté absolue pour mieux enfermer ses victimes.

Avec « Sawdust », Herba Mate retrouve une approche plus répétitive et hypnotique. Le morceau avance sur un rythme implacable, tandis que son texte évoque un combat intérieur particulièrement sombre. « Milky Way Lungfish » poursuit cette exploration des tourments contemporains en s’intéressant à notre rapport à la technologie et à cette forme de dépendance numérique qui finit par nous couper du monde réel. Musicalement, la composition évolue vers des arrangements plus aventureux, avec des claviers distordus et une progression instrumentale qui apporte une belle intensité à l’ensemble.

L’album ne se limite toutefois pas à cette succession de morceaux lourds et psychédéliques. « Rehab », porté par les paroles et la voix du regretté Claudio Colaianni, s’aventure dans des territoires plus spatiaux et mélancoliques, tandis que l’orgue de Stefano Olivi enrichit considérablement son atmosphère. Puis arrive « Daisy », premier véritable moment de respiration du disque. Les guitares acoustiques, le piano et les arrangements délicats installent une ambiance presque cinématographique, comme une parenthèse suspendue au milieu du voyage.

Cette dimension contemplative se prolonge avec « Juli », qui accueille la voix de Valentina Paggio dans une composition plus éthérée et émotionnelle. « Poppy » poursuit cette exploration avec ses sonorités désertiques et son ambiance de western psychédélique. Deux morceaux qui démontrent parfaitement que le groupe n’a pas besoin de multiplier les riffs massifs pour captiver son auditeur. La subtilité des arrangements et le travail sur les atmosphères suffisent largement.

Enfin, « Desert Inn III » vient refermer ce premier chapitre avec près de huit minutes de Desert Rock comme on l’aime. Des guitares généreuses, une basse profonde, une batterie hypnotique et des arrangements de piano qui apportent une touche de mélancolie à cette dernière traversée. Un morceau qui résume finalement assez bien la démarche de Herba Mate : prendre le temps de construire, de développer et de laisser la musique nous emmener ailleurs.

Car « Bolide I & II » n’est que le début d’un projet plus vaste. Pensé autour des quatre éléments, ce double volet explore la Terre et l’Air, avant que deux prochains chapitres, « Bolide III & IV », ne s’intéressent au Feu et à l’Eau. Une approche conceptuelle qui fait écho à la philosophie même du disque, partagé entre fascination pour la vitesse, le progrès et la technologie, et nécessité de retrouver un lien avec les choses essentielles.

Avec ce nouvel album, Herba Mate nous rappelle surtout qu’une musique heavy n’a pas systématiquement besoin de tout envoyer valser pour être efficace. Il y a ici une forme de calme, de relaxation et de sérénité qui fait parfois beaucoup de bien, particulièrement lorsque l’on passe une bonne partie de son temps à écouter des groupes beaucoup plus énervés. Mais attention, cette tranquillité apparente ne signifie jamais facilité ou manque d’ambition.

Après plus de 25 ans de parcours, il est grand temps de consacrer une oreille attentive à Herba Mate. Le trio propose une musique sincère, profonde et sans artifices inutiles, mais suffisamment riche en nuances pour révéler de nouvelles subtilités au fil des écoutes. « Bolide I & II » est une belle invitation au voyage, un disque qui ne cherche pas à courir après son époque, mais qui préfère nous rappeler qu’il est parfois salutaire de ralentir.