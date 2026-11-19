SELF DECEPTION dévoile le clip de « GODDAMN ME » et prépare sa tournée européenne avec ANKOR

Le groupe suédois SELF DECEPTION poursuit la promotion de son dernier album « One Of Us », paru chez Napalm Records, avec la mise en ligne d’un nouveau clip pour « GODDAMN ME ». Un morceau initialement dévoilé en mai dernier et qui bénéficie aujourd’hui d’un nouvel éclairage visuel, à quelques jours du lancement de la tournée européenne du groupe en compagnie d’ANKOR.

Mêlant metalcore et hard rock moderne, SELF DECEPTION s’est progressivement imposé comme l’une des formations à suivre sur la scène rock alternative actuelle. Depuis ses débuts en 2009, le groupe a notamment partagé l’affiche avec Electric Callboy, Danko Jones et Adept, tout en accumulant des millions d’écoutes et de vues sur ses différentes vidéos.

Avec « GODDAMN ME », les Suédois abordent un sujet plutôt introspectif, celui de la confrontation avec ses propres défauts. Le groupe explique vouloir explorer cette idée parfois inconfortable selon laquelle nous ne sommes pas nécessairement les héros de notre propre histoire. Reconnaître ses erreurs, accepter ses côtés les plus sombres et assumer ses responsabilités devient alors une forme de libération.

Un propos qui colle parfaitement à l’énergie d’un morceau taillé pour la scène, dans la continuité d’un album composé sur la route, au cours de la période de tournée la plus intense de la carrière du groupe. « One Of Us » rassemble onze titres pensés pour le live et les fosses, entre riffs accrocheurs, puissance metalcore et efficacité du hard rock contemporain.

L’album bénéficie également d’un travail graphique signé Alex Tillbrook, artiste notamment connu pour ses contributions à la série Netflix « Stranger Things » et ses collaborations avec Metallica, Blink-182 et Sleep Token. « One Of Us » est disponible en version digitale, CD Digipack et dans plusieurs éditions vinyle, dont certaines exclusivités proposées par Napalm Records et la boutique officielle du groupe.

Pour défendre ce disque sur scène, SELF DECEPTION s’apprête maintenant à prendre la route avec ANKOR dans le cadre d’une tournée commune à travers l’Europe et le Royaume-Uni. Les deux formations partageront l’affiche du 27 novembre au 19 décembre 2026, avec Lauren Babic en invitée spéciale.

Une seule date française figure pour le moment au programme : le 2 décembre 2026 au Petit Bain, à Paris. Une soirée qui s’annonce particulièrement intéressante pour les amateurs de metalcore moderne, d’autant que les organisateurs signalent déjà une faible disponibilité des billets.

Tracklist de « One Of Us » :

One Of Us Time’s Up Wake Up Don’t B E L O N G Death Of Me Break! The Wedding Ketamine Cowboy Blame Entertained Goddamn Me

SELF DECEPTION & ANKOR : tournée européenne 2026

27/11 : Cologne (Allemagne), Essigfabrik

28/11 : Hambourg (Allemagne), Gruenspan

29/11 : Utrecht (Pays-Bas), TivoliVredenburg

01/12 : Courtrai (Belgique), DVG Club

02/12 : Paris (France), Petit Bain

04/12 : Manchester (Royaume-Uni), Manchester Academy

05/12 : Londres (Royaume-Uni), 26 Leake Street

06/12 : Birmingham (Royaume-Uni), O2 Institute

08/12 : Aschaffenburg (Allemagne), Colos-Saal

09/12 : Aarau (Suisse), KiFF

11/12 : Karlsruhe (Allemagne), Substage

12/12 : Vienne (Autriche), SiMM City

13/12 : Munich (Allemagne), Backstage Werk

15/12 : Hanovre (Allemagne), Musikzentrum

16/12 : Berlin (Allemagne), Lido

17/12 : Aarhus (Danemark), VoxHall

18/12 : Copenhague (Danemark), Pumpehuset

19/12 : Stockholm (Suède), Slaktkyrkan