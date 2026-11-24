BIPOLAR ARCHITECTURE dévoile « Untouchable », un deuxième extrait de son prochain album « The Worrier »

Entre brutalité post-metal, mélodies aériennes et nouvelles lignes vocales, BIPOLAR ARCHITECTURE poursuit la présentation de son troisième album studio. Le groupe dévoile le clip de « Untouchable », deuxième single de « The Worrier », attendu le 19 février 2027 chez Pelagic Records.

Originaire de Berlin et d’Istanbul, BIPOLAR ARCHITECTURE continue de développer une identité musicale singulière, à la croisée du post-metal, du djent et du black metal. Avec « Untouchable », le quatuor dévoile une nouvelle facette de son univers, alternant passages atmosphériques, déferlantes de guitares et séquences mélodiques particulièrement accrocheuses.

Le morceau joue sur les contrastes. Les moments de tension et de puissance s’enchaînent avec des respirations plus aériennes, avant de laisser place à une conclusion plus vulnérable, portée par une rythmique étouffée et des lignes vocales empreintes de mélancolie. Une construction qui conserve l’intensité caractéristique du groupe tout en donnant davantage de place à la mélodie.

Cette évolution se retrouve également dans le travail vocal. Sarp Keski, chanteur et guitariste, explique que le titre aborde notamment la question de la morale, de la solidarité et de la frontière parfois ténue entre confiance en soi et arrogance. Sur le plan musical, « Untouchable » marque aussi une évolution importante avec l’arrivée de voix claires assurées par le bassiste Niklas Arnet et le guitariste Stefanos Kaisaris. Trois voix qui se complètent et renforcent le sentiment d’unité au cœur du morceau.

Ce nouvel extrait donne un aperçu de la direction empruntée par « The Worrier ». Pour ce troisième album, BIPOLAR ARCHITECTURE conserve son énergie brute et ses compositions massives, mais élargit considérablement sa palette sonore. Les influences post-hardcore et metalcore prennent davantage de place, avec un accent renforcé sur les mélodies, les arrangements vocaux et les structures plus immédiatement mémorisables.

Une évolution qui ne signifie pas pour autant un abandon de la lourdeur qui a fait la réputation du groupe. Les guitares superposées, la section rythmique puissante et les alternances entre chant agressif et voix claires dessinent au contraire un ensemble plus nuancé, sans perdre en intensité. Après avoir notamment tourné avec THE OCEAN, le groupe semble prêt à franchir une nouvelle étape.

Prévu pour le 19 février 2027 chez Pelagic Records, « The Worrier » comprendra six titres :

The Worrier

Vanity Fair

Untouchable

My Constant

Boşluk

Hollow Hands

Avec « Untouchable », BIPOLAR ARCHITECTURE confirme ainsi son envie de faire évoluer son post-metal vers des territoires plus mélodiques et accessibles, sans sacrifier la tension et la puissance qui constituent son ADN. Un rendez-vous à surveiller pour les amateurs de metal moderne aux atmosphères aussi sombres qu’intenses.

« The Worrier » sera disponible le 19 février 2027 via Pelagic Records.