Il y a des groupes qui traversent les décennies sans jamais perdre ce qui fait leur identité. COMEBACK KID fait incontestablement partie de cette catégorie. Depuis plus de 25 ans, la formation canadienne défend un hardcore intense, direct et terriblement efficace, porté par une énergie communicative qui trouve naturellement toute sa dimension sur scène. Mais rester fidèle à ses racines ne signifie pas nécessairement se contenter de reproduire une formule éprouvée. Avec Chosen Hell, son huitième album, COMEBACK KID prouve une nouvelle fois qu’il est possible de faire évoluer sa musique sans en dénaturer l’essence.

Car oui, COMEBACK KID est et restera un groupe de hardcore. Mais ce nouvel opus témoigne d’une réelle volonté d’explorer de nouvelles pistes, d’intégrer quelques éléments supplémentaires et de prendre certains risques. Des influences metal plus modernes viennent ainsi enrichir une base hardcore toujours aussi solide, tandis que quelques passages mélodiques apportent des contrastes intéressants à l’ensemble. Une évolution qui ne cherche jamais à bouleverser les fondamentaux, mais plutôt à les enrichir. Le groupe itère, affine et fait bouger les lignes sans jamais perdre de vue ce qui constitue son ADN.

Et le résultat est particulièrement convaincant. Les onze titres s’enchaînent avec une énergie folle, portés par des riffs incisifs, des rythmiques redoutablement dynamiques et cette capacité à faire monter la pression en quelques secondes. La production, confiée à Will Putney dans son studio Graphic Nature Audio, donne à l’ensemble une puissance considérable. Ça cogne, ça frappe fort, ça ne laisse que peu de répit à l’auditeur. Chaque instrument trouve sa place dans un ensemble parfaitement maîtrisé, sans que cette puissance ne vienne sacrifier la lisibilité ou l’efficacité des compositions.

Au centre de cette déferlante, Andrew Neufeld demeure absolument impressionnant. Sa puissance vocale, sa hargne et cette manière de donner corps à chaque parole restent parmi les grandes forces du groupe. Il possède toujours cette capacité à transmettre une urgence et une rage qui semblent ne jamais s’épuiser. Une intensité qui prend encore davantage de relief sur le titre éponyme, Chosen Hell, dont le propos introspectif autour des choix moraux, de nos contradictions et de notre capacité à nous enfermer nous-mêmes dans des situations néfastes contraste habilement avec la violence musicale qui l’accompagne.

L’album réserve également quelques surprises avec des participations vocales particulièrement bienvenues. Courtney LaPlante de SPIRITBOX vient apporter sa puissance gutturale sur Shedding Season, tandis que Brendan Garrone d’INCENDIARY renforce la férocité de Yesterday’s Gone. Deux interventions qui ne relèvent pas du simple effet d’annonce et s’intègrent naturellement dans l’univers du groupe. Elles illustrent aussi cette volonté de COMEBACK KID de s’ouvrir à d’autres sensibilités tout en conservant une cohérence musicale évidente.

Ce qui impressionne surtout avec Chosen Hell, c’est cette impression de maîtrise et de fraîcheur qui se dégage de l’ensemble. Après toutes ces années, le groupe ne donne jamais le sentiment de fonctionner sur ses acquis. Il conserve cette spontanéité, cette urgence et cette énergie presque juvénile qui ont fait sa réputation, tout en proposant des compositions suffisamment travaillées pour éviter toute sensation de déjà-entendu. Le hardcore reste le moteur principal, mais les quelques évolutions apportées à la recette permettent justement de maintenir l’intérêt tout au long de l’écoute.

Et c’est peut-être là que réside la plus belle réussite de ce disque. Car si l’on pourrait facilement lui reprocher de passer beaucoup trop vite, c’est finalement plutôt bon signe. On se laisse emporter par cette succession de titres particulièrement efficaces, avec cette envie immédiate de relancer l’album une fois arrivé à son terme. Une sensation que l’on retrouve également lorsqu’on assiste à un concert de COMEBACK KID : une débauche d’énergie, un public qui ne demande qu’à en découdre et cette communion propre aux meilleures formations hardcore.

Reste alors une question : après plus de 25 ans de carrière, plusieurs albums marquants et une réputation scénique solidement établie, COMEBACK KID ne viendrait-il pas tout simplement de signer l’un de ses meilleurs albums ? La question mérite en tout cas d’être posée. Chosen Hell possède cette force, cette cohérence et cette envie d’aller de l’avant qui caractérisent les disques que l’on prend plaisir à retrouver au fil des années. Et si le temps passe décidément trop vite à son écoute, qu’on se rassure : il y a fort à parier que nous aurons prochainement l’occasion de retrouver ces nouveaux titres dans les salles et les festivals. Et quelque chose nous dit qu’ils prendront alors une dimension supplémentaire.