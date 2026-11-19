concealer. dévoile deux nouveaux titres et prépare la réédition de « This Room Could Be Heaven »

La nouvelle génération metalcore continue de faire parler d’elle. concealer., jeune formation récemment signée chez Pure Noise Records, vient de dévoiler deux nouveaux morceaux, « Disguised In Pins » et « Pleading ». Deux titres qui permettent de découvrir un peu plus l’univers du groupe, entre violence chaotique, dissonance et approche émotionnelle particulièrement personnelle.

Avec « Disguised In Pins », le groupe pousse son esthétique dans des territoires encore plus chaotiques et dissonants. Une orientation qui puise notamment son inspiration chez Converge, Killing Me Softly et Crowquill. Un morceau qui devrait séduire les amateurs de metalcore abrasif et de sonorités hardcore particulièrement déstructurées.

Le chanteur Tristan Hills revient sur les thèmes qui ont nourri cette composition. Il évoque ces périodes étranges où les journées finissent par se confondre, où la réalité semble perdre de sa consistance et où les souvenirs des moments les plus heureux prennent progressivement toute la place. Une forme de nostalgie paralysante qui pousse parfois à négliger ses responsabilités et les personnes qui nous entourent, dans la peur de ne jamais retrouver les mêmes instants de bonheur. Une réflexion sur la difficulté de lâcher prise et de se reconnecter à ce qui existe dans le présent.

Le second titre, « Pleading », adopte une approche plus intime en abordant les difficultés liées au maintien d’une relation avec une personne déconnectée d’elle-même, de ses propres problèmes et des conflits qui l’entourent. Une nouvelle exploration des relations humaines et de leurs tensions, qui vient compléter le propos plus introspectif de « Disguised In Pins ».

Ces deux nouveautés accompagnent également une annonce concernant « This Room Could Be Heaven », l’album du groupe qui doit faire l’objet d’une réédition sous le label Pure Noise Records, nouvelle maison de concealer.

Avec ces deux singles, concealer. pose ainsi une nouvelle pierre dans la construction de son identité musicale, en affirmant une direction qui mêle intensité hardcore, dissonance et textes profondément personnels. Une formation à surveiller de près pour les amateurs de metalcore moderne et sans concession.