Bruce Dickinson annonce « PsychoGod », son nouvel album solo attendu en mars 2027

Bruce Dickinson ne compte pas ralentir. Le chanteur d’Iron Maiden vient d’annoncer la sortie de son huitième album studio solo, intitulé « PsychoGod », prévue le 12 mars 2027 chez BMG. Pour accompagner cette annonce, l’artiste dévoile un premier single, « Speaking In Tongues », disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming et accompagné d’un clip vidéo particulièrement sombre et controversé.

Tourné dans le désert du Nevada et au sein d’une prison de Los Angeles, le clip a été co-réalisé par Bruce Dickinson et Leo Liberti. Une première plongée dans l’univers visiblement torturé de ce nouvel album, qui devrait s’articuler autour de plusieurs histoires interconnectées. Le chanteur explique que l’expression « Speaking In Tongues » fait référence à une forme d’extase religieuse dans laquelle les fidèles perdent le contrôle de leur élocution et de leurs fonctions corporelles. Une image qu’il oppose directement à la superficialité d’Internet, aux réseaux sociaux et aux classes politiques narcissiques qui dominent selon lui notre quotidien.

Ce premier extrait n’est d’ailleurs que le début d’un projet audiovisuel plus ambitieux. Dickinson annonce une série d’au moins cinq clips, chacun constituant un véritable film indépendant, mais dont les histoires finiront par s’assembler au fil des publications. Il décrit ce premier volet comme brutal et violent, à l’image d’un monde marqué par les accusations, les incarcérations, les complots et les mensonges.

Enregistré début 2026 au Studio 606 de Dave Grohl, en Californie, « PsychoGod » s’annonce comme un disque particulièrement heavy et éclectique. Produit et mixé par Brendan Duffey, lauréat d’un Grammy Award, l’album a été enregistré en conditions live avec les musiciens qui accompagnent Bruce Dickinson : Mistheria aux claviers, Dave Moreno à la batterie, Tanya O’Callaghan à la basse, ainsi que Chris Declercq et Philip Näslund aux guitares.

Le casting ne s’arrête pas là puisque plusieurs invités de marque viennent enrichir le projet. Andreas Kisser (Sepultura), Derrick Green (Sepultura) et Devin Townsend figurent notamment au générique. Les sessions ont également attiré quelques visiteurs prestigieux, parmi lesquels Slash, des membres d’Anthrax et d’Angra, ainsi que Dave Grohl lui-même.

Succédant à « The Mandrake Project », paru en 2024, « PsychoGod » constitue le huitième album solo du chanteur. Si le morceau d’ouverture, « Necropolis », fait directement référence à l’univers développé sur son précédent disque et à la série de romans graphiques qui l’accompagnait, le reste de l’album semble vouloir explorer de nouveaux territoires sonores et thématiques.

Les inspirations annoncées témoignent une nouvelle fois de la richesse de l’univers créatif de Dickinson. William Blake et Aleister Crowley, la spiritualité, l’occultisme, la mythologie antique et la littérature constituent autant de sources d’inspiration pour les treize compositions du disque. Parmi elles, « Eye Of Sauron » a même nécessité quelques démarches juridiques afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser plusieurs références à l’univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Le chanteur précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une adaptation de l’œuvre de Tolkien, mais d’une utilisation allégorique de ses personnages pour évoquer les conflits qui déchirent notre monde, notamment les guerres motivées par la conquête et la cupidité. Une lecture qui rejoint, selon lui, les thèmes profondément humains et historiques développés par l’écrivain britannique.

Avec « PsychoGod », Bruce Dickinson semble donc vouloir pousser encore plus loin les ambitions artistiques amorcées avec « The Mandrake Project », en mêlant heavy metal, réflexions spirituelles, références littéraires et narration audiovisuelle. Un projet qui pourrait bien constituer une nouvelle étape importante dans sa carrière solo.

Tracklist de « PsychoGod » :

Necropolis Call An Angel 911 Wishing Well Eye Of Sauron The World Needs A Hero Ashes In The Mist Speaking In Tongues Lucifer The Ballad Of Edward Kelley No Rolling Stone PsychoGod Given Time Yggdrasil

Disponible à partir du 12 mars 2027, « PsychoGod » paraîtra en CD, double vinyle et édition deluxe comprenant un CD et un Blu-ray avec un mix Dolby Atmos. Cette dernière inclura également trois clips vidéo interconnectés, dont un inédit au moment de la sortie de l’album. Une édition digitale sera également proposée sur les plateformes habituelles.

Enfin, Bruce Dickinson et son groupe reprendront la route en 2027 pour une série de concerts en tête d’affiche et plusieurs participations à des festivals européens. Trois rendez-vous sont d’ores et déjà annoncés en France :

7 décembre : Lyon, Radiant-Bellevue

8 décembre : Toulouse, Le Bikini

10 décembre : Paris, L’Olympia

De quoi patienter jusqu’à la sortie de « PsychoGod » avec la perspective de retrouver sur scène l’une des voix les plus emblématiques du heavy metal.