Nocturnal Machines dévoile « System », un nouveau single entre metal alternatif et electro-rock

Le duo finlandais Nocturnal Machines dévoile « System », son troisième single, disponible ce 18 novembre 2026. Toujours à la croisée du metal alternatif, du rock sombre et des sonorités électroniques, le groupe poursuit le développement de son univers avec un morceau à l’atmosphère dystopique, porté par une production moderne et particulièrement travaillée.

Produit par Lauri Hämäläinen, collaborateur régulier de la formation, « System » mise sur un équilibre entre intensité et richesse sonore. Jussi Turtiainen, guitariste, claviériste et responsable de la programmation, explique que le groupe a cette fois davantage développé les éléments électroniques et les textures produites par les machines, sans jamais perdre de vue l’essentiel : la structure du morceau et son impact émotionnel.

Sur le plan des paroles, Tommi Suomala s’intéresse à l’état actuel de la société et à la perte d’espoir face à un avenir de plus en plus incertain. Le chanteur évoque un monde lancé à pleine vitesse vers sa propre destruction, dans lequel beaucoup ne semblent plus entrevoir d’issue possible. Une thématique qui donne au titre sa dimension sombre et dystopique.

Le clip narratif accompagnant « System » a été réalisé par Christian Lairikko et prolonge visuellement l’univers développé par le duo.

Fondé en 2025 par Tommi Suomala et Jussi Turtiainen, Nocturnal Machines associe metal alternatif, rock aux tonalités sombres et musique électronique. Le projet a déjà publié deux singles, « Temple » en mars 2026 et « Machine » en mai de la même année. Les deux morceaux ont bénéficié d’une diffusion médiatique en Finlande, avec notamment la première de leurs clips dans le magazine Soundi, ainsi que des passages sur les radios nationales YleX et Yle X3M.

Le groupe a également commencé à attirer l’attention au-delà de ses frontières, avec des diffusions de « Temple » sur Hard Rock Hell Radio au Royaume-Uni et de « Machine » sur TotalRock à Londres, où le titre a été maintenu deux semaines en rotation.

Nocturnal Machines travaille actuellement à la préproduction de son prochain projet. « System » constitue une nouvelle étape dans la construction de son identité musicale, entre guitares, synthétiseurs et programmation électronique.