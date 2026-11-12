WALLS OF JERICHO « System Error: Humanity », le retour fracassant des légendes du metalcore (Chronique)

Après dix années d’attente depuis No One Can Save You From Your Self, WALLS OF JERICHO est enfin de retour avec System Error: Humanity. Et autant dire que le combo de Detroit n’a rien perdu de sa hargne. Dès les premières secondes de « True Til’ Death », le ton est donné : une avalanche sonore, un véritable tsunami de puissance qui ne laissera que peu de répit à l’auditeur jusqu’à la dernière seconde.

Quelle puissance ! La production, assurée par Kurt Ballou (guitariste de CONVERGE et producteur notamment pour NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN ou encore CODE ORANGE), est tout simplement massive. Les guitares sont tranchantes, les riffs dévastateurs et l’ensemble bénéficie d’une précision redoutable sans jamais perdre cette sensation de violence brute. Au milieu de ce déferlement, Candace Buckingham reste une véritable force de la nature. Sa voix, toujours aussi agressive et imposante, porte les compositions avec une intensité qui ne faiblit jamais. Une chose est certaine : WALLS OF JERICHO n’est pas là pour faire dans la dentelle.

Fidèle à son identité, le groupe ne cherche pas à surprendre ou à révolutionner une formule qu’il maîtrise depuis longtemps. System Error: Humanity s’inscrit dans la continuité de ce que le groupe a toujours proposé : un metalcore frontal, agressif et sans concession. Les quinze titres s’enchaînent à un rythme soutenu, alternant passages écrasants, riffs particulièrement incisifs et accélérations qui ne demandent qu’à déclencher quelques mouvements de foule. « The Ascent » et « Untouchable » illustrent parfaitement cette facette particulièrement brutale, tandis que « The Flame » et « Agency » apportent une dimension plus thrash, avec des riffs qui déboulent à toute vitesse.

Le disque réserve également quelques collaborations particulièrement musclées. Randy Blythe, chanteur de LAMB OF GOD, vient prêter main-forte à Candace sur « Broken Mouths Can’t Speak », pour un affrontement vocal qui tient toutes ses promesses. Guy Kozowyk, de THE RED CHORD, intervient quant à lui sur « Humanity », un titre particulièrement groovy qui pousse encore un peu plus loin le curseur de la violence. Deux participations qui s’intègrent parfaitement à l’univers de l’album, sans jamais donner l’impression d’être de simples arguments promotionnels.

Mais la véritable surprise de ce disque se trouve en quatorzième position. Après treize titres particulièrement intenses, « A Brighter Fire » prend totalement l’auditeur à contre-pied. Pendant près de six minutes, WALLS OF JERICHO abandonne son arsenal habituel pour proposer un morceau calme, beaucoup plus posé et presque contemplatif. Un changement d’atmosphère radical qui permet de découvrir une autre facette du groupe. Une respiration bienvenue au milieu de cette déferlante, mais surtout un titre qui apporte une véritable singularité à l’ensemble.

L’album retrouve finalement toute sa brutalité avec « The Reckoning », qui vient refermer les débats dans un déluge de riffs et de breakdowns dévastateurs. Une conclusion à l’image de ce retour : massive, agressive et sans concession.

Avec System Error: Humanity, WALLS OF JERICHO ne cherche donc pas à réinventer le metalcore, et ce n’est manifestement pas son ambition. Le groupe revient simplement avec un album solide, puissant et parfaitement maîtrisé, qui assume pleinement son héritage et son identité. Dix ans après son précédent opus, la formation de Detroit rappelle qu’elle reste une valeur sûre du genre. Les amateurs de metalcore agressif et sans compromis devraient largement y trouver leur compte. Et si la surprise n’est pas forcément au rendez-vous, l’efficacité, elle, est incontestable.